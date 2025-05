»Brez tega, kar so partizani dosegli v 2. svetovni vojni, ne bi bilo slovenskega jezika in naše države«

Dokumentarni film Dan zmage oživlja prelomne dogodke ob koncu 2. svetovne vojne

Zvezdan Martić in Maks Vezovnik

V Kinodvoru so danes predpremierno zavrteli film Dan zmage. Dokumentarec Zvezdana Martića oživlja spomin na prelomne dogodke slovenske in svetovne zgodovine ob koncu 2. svetovne vojne. Boji na slovenskih tleh so tudi po kapitulaciji Nemčije maja 1945 še divjali, je za STA poudaril scenarist in režiser Martić.

Dokumentarni film Dan zmage, ki je nastal v produkciji Radiotelevizije Slovenija, opisuje dogodke pred 80 leti, ko se je končala 2. svetovna vojna, ki je zahtevala 60 milijonov življenj.

Ustvarjalec filma se je osredotočil na razmere v Evropi tik pred in po kapitulaciji Nemčije 8. maja 1945. Čez slovensko ozemlje se je takrat premaknilo okoli 400.000 vojakov, kar je skoraj ogrozilo obstoj slovenskega partizanskega gibanja. Sovražnik se namreč ni hotel kar predati, zaradi česar so mnogi do končnega miru 15. maja 1945 trpeli.

Kot je dejal Martić, je bilo izhodišče filma, da tistim, ki o vojni premalo vedo ali pa so zavedeni, pojasni, kaj se je dogajajo in zakaj je to pomembno. Marsikomu ni več jasno, kdo in za kaj se je med vojno sploh boril. "Tema je vsekakor pomembna, ker brez tega, kar so partizani dosegli v 2. svetovni vojni, ne bi bilo slovenskega jezika in ne bi bilo nenazadnje naše države," je poudaril.

"Ljudje smo na našo žalost neskončno neumni. Ponavljamo ene in iste napake ter hodimo iz vojne v vojno. Nobena vojna se nikoli zares ne konča."



Zvezdan Martić,

avtor dokumentarnega filma

Film je tudi ena od zadnjih priložnosti, da preživeli 2. svetovne vojne spet spregovorijo. Film namreč prinaša glas desetih partizanov, kurirjev in aktivistov. Zaradi številnih fotografij in filmskih posnetkov iz tistega časa pa je delo tudi pomemben zgodovinski dokument, so v sporočilu za javnost poudarili na Radioteleviziji Slovenija.

Konec filma pokaže, kako je zgodovina pogosto polna ironičnih preobratov, ko denimo zavezniki postanejo sovražniki. "Ljudje smo na našo žalost neskončno neumni. Ponavljamo ene in iste napake ter hodimo iz vojne v vojno. Nobena vojna se nikoli zares ne konča," je o filmu še dejal Martić.

1. del filma oriše zadnje mesece vojne v Evropi, propad nacistične Nemčije, Hitlerjev samomor in kapitulacijo 8. maja 1945. Predstavljena je tudi dramatična situacija v Sloveniji. Prek Slovenije, takrat del Jugoslavije, so se z Balkana proti Avstriji umikale velikanske vojaške enote, Nemška armada E, ustaši, četniki in drugi sodelavci okupatorja, skupaj okrog 400.000 vojakov. Velikanska vojaška sila je celo ogrozila obstoj slovenskega partizanskega gibanja. Kljub temu so slovenski partizani skupaj s štirimi jugoslovanskimi armadami osvobajali slovensko ozemlje ter osvobodili Trst in Ljubljano. 1. del se konča s prihodom slovenske vlade iz Ajdovščine v Ljubljano.



2. del se osredotoča na dogajanje po nemški kapitulaciji, ko so boji na slovenskih tleh kljub razglasitvi miru še naprej divjali. Umikajoče se sile niso hotele predati, kar je povzročilo dodatno trpljenje in človeške žrtve tako med partizani kot civilnim prebivalstvom, vse do končnega miru 15. maja 1945.

Dokumentarec Dan zmage bodo na Televiziji Slovenija predvajali v dveh delih 8. in 9. maja ob 21. uri.

Danes zvečer pa bo v ljubljanskem kinu Cineplexx tudi premiera igranega dokumentarnega filma Zadnji dnevi. Zbrane bosta pred predvajanjem nagovorila minister za obrambo Borut Sajovic in predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman.