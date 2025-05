Rastline so življenje / Zagotavljajo 80 odstotkov hrane, ki jo jemo, in 98 odstotkov kisika, ki ga dihamo

Zdravje rastlin je osnova prehranske varnosti ter je prepleteno z zdravjem ljudi, živali in okolja

Mednarodni dan zdravja rastlin, ki ga na predlog Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) na 12. maj zaznamujemo od leta 2022, je letos namenjen ozaveščanju, da je zdravje rastlin pomembno za zdravje ljudi, živali in ekosistemov.

Zdrave rastline namreč zagotavljajo hranljivo prehrano ljudi in živali ter pripomorejo k uravnoteženim ekosistemom. Rastline, okužene s škodljivci, pa lahko sprožijo niz negativnih učinkov na zagotavljanje hrane in sprožijo izbruhe zoonoz, nalezljivih bolezni, ki se z živali prenašajo na človeka.

Pesticidi imajo pomembno vlogo pri varstvu pred škodljivci, a lahko njihova pretirana ali neustrezna uporaba povzroči zmanjšanje biotske raznovrstnosti, onesnaženje okolja in motnje v delovanju ekosistemov. Vpliva lahko tudi na varnost hrane in na odpornost škodljivcev na pesticide, opozarja FAO.

"Rastline so življenje - zagotavljajo 80 odstotkov hrane, ki jo jemo, in 98 odstotkov kisika, ki ga dihamo. Vendar zaradi škodljivcev izgubimo do 40 odstotkov pridelka, kar zavira zagotavljanje prehranske varnosti, škodi biotski raznovrstnosti ter vpliva na gospodarstvo in sredstva za preživetje," so navedli.

Vpliv zdravja rastlin sega daleč preko področja pridelave hrane, ob tem poudarjajo v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zdrave rastline igrajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravega okolja. Gozdovi absorbirajo približno 2,6 milijarde ton ogljika letno in na ta način blažijo podnebne spremembe in izboljšujejo kakovost zraka.

"Zdrave rastline ohranjajo talne ekosisteme, prispevajo k rodovitnosti tal in preprečujejo erozijo. Nasprotno lahko napadene ali okužene rastline povzročijo degradacijo tal - težavo, ki vpliva na kmetijsko proizvodnjo in splošno okoljsko dobrobit."

S preventivnim ravnanjem lahko k ohranjanju zdravih rastlin pripomoremo vsi, so še navedli v upravi. Tako s potovanj po svetu ne prinašamo domov rastlin, semen, sadik, zelenjave ali cvetja, po spletu iz tujine ne naročamo rastlin brez fitosanitarnega spričevala, na njive in vrtove pa sejemo le zdravo seme.

Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Pomen zdravja rastlin v okviru pristopa Eno zdravje. Pri slednjem gre za prizadevanja FAO za preobrazbo kmetijsko-živilskega sistema za zagotovitev zdravja ljudi, živali, rastlin in okolja.