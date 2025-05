»Zavzeli bomo celotno Gazo«

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal vojaški nadzor nad celotnim območjem

Izrael bo prevzel nadzor na celotnim območjem Gaze, je danes napovedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob tem je ocenil, da morajo lakoto v enklavi preprečiti iz praktičnih in diplomatskih razlogov. Število žrtev današnjih izraelskih napadov je medtem preseglo 20, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Boji so intenzivni in napredujemo. Prevzeli bomo nadzor nad celotnim območjem Gaze," je v videoposnetku, objavljenem na omrežju Telegram, dejal Netanjahu in zatrdil, da se ne bodo predali.

Iz urada izraelskega premierja so pred tem v nedeljo sporočili, da bodo po priporočilih vojske "dovolili vnos osnovne količine hrane" v Gazo, da bi preprečili lakoto, ki prebivalcem grozi zaradi izraelske več kot dvomesečne blokade dostopa pomoči.

Danes je nato Netanjahu dejal, da mora Izrael lakoto v enklavi preprečiti "tako iz praktičnih kot diplomatskih razlogov", rekoč da "podob množične lakote" ne bodo tolerirali niti prijatelji Izraela.

Izrael humanitarno pomoč za Gazo blokira od 2. marca, saj trdi, da pomoč pristane v rokah vladajočega Hamasa. Zaradi blokade se sooča z rastočim mednarodnim pritiskom.

Medtem se v Gazi nadaljujejo okrepljeni izraelski napadi, ki so danes po podatkih tamkajšnje civilne zaščite zahtevali 22 življenj. Vojska naj bi med drugim napadla cilje v Han Junisu, Abasanu, Džabaliji, Nusejratu in Bejt Lahiji.

hYzhEWgYTuI

A8VIk3sNBTc

G174QgZpeuU