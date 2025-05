Trump / »S Putinom sem imel vedno zelo dobre odnose, vendar se mu je nekaj zgodilo. Postal je popolnoma nor!«

Ameriški predsednik Donald Trump je ruskega kolega Vladimirja Putina opozoril, da bo vsak poskus popolnega prevzema Ukrajine vodil v propad Rusije

Ameriški predsednik Donald Trump je ruskega kolega Vladimirja Putina zaradi silovitih ruskih napadov na ukrajinska mesta v nedeljo označil za norega in opozoril, da bo vsak poskus popolnega prevzema Ukrajine vodil v propad Rusije. Kremelj je v odzivu izjave povezal s čustvenim odzivom in zatrdil, da Putin le ščiti Rusijo.

Ena redkih Trumpovih kritik Putina je odziv na dva dni obsežnih ruskih napadov na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več deset jih je bilo ranjenih. V noči na nedeljo je Rusija na Ukrajino izstrelila 367 raket in dronov, kar je po poročanju britanskega BBC največ v eni noči od začetka ruske invazije v Ukrajini februarja 2022.

"S Putinom sem imel vedno zelo dobre odnose, vendar se mu je nekaj zgodilo. Postal je popolnoma nor!" je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social.

Dodal je, da je sam vedno govoril, da Putin želi zavzeti vso Ukrajino, ne le del. "Toda če bo to storil, bo to privedlo do propada Rusije," je opozoril.

Kremelj danes v odzivu kritikam ni pripisal velikega pomena in zatrdil, da Putin zgolj sprejema ukrepe, ki da so nujni za zagotovitev varnosti Rusije.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov se je še zahvalil ZDA za pobudo pri začetku pogajalskega procesa. "To je zelo ključen trenutek, ki je povezan s čustveno preobremenitvijo vseh vpletenih in čustvenimi odzivi," je dejal v izjavi novinarjem, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Trump je bil kritičen tudi do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, češ da s svojimi izjavami ne dela usluge svoji državi. "Vse, kar pride iz njegovih ust, povzroča težave, to mi ni všeč. Naj se raje ustavi," je zapisal.

Trump je pred tem v nedeljo novinarjem povedal, da zaradi najnovejše ruske ofenzive "ni zadovoljen" s Putinom. "Poznam ga že dolgo časa, vedno sem se razumel z njim, vendar pošilja rakete v mesta in ubija ljudi, kar mi nikakor ni všeč," je dejal Trump na letališču Morristown, preden se je vkrcal na predsedniško letalo Air Force One, namenjeno v Washington.