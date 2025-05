Odstopil vodja nove organizacije za razdeljevanje pomoči v Gazi, ki sodeluje le z Izraelom, ne pa tudi s Palestinci

Vodja organizacije, ki naj bi ob podpori ZDA skrbela za razdeljevanje pomoči v Gazi, je odstopil s položaja in kot razlog navedel nezmožnost dela skladno z načeli nevtralnosti in neodvisnosti

Vodja organizacije, ki naj bi ob podpori ZDA skrbela za razdeljevanje pomoči v Gazi, je v nedeljo odstopil s položaja in kot razlog navedel nezmožnost dela skladno z načeli nevtralnosti in neodvisnosti. Skupina naj bi pomoč začela razdeljevati danes, a druge organizacije zavračajo sodelovanje z njo, ker sodeluje le z Izraelom, ne pa tudi s Palestinci.

Organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF) s sedežem v Ženevi, ki deluje od februarja, je napovedovala, da bo v prvih 90 dneh delovanja med Palestince razdelila okrog 300 milijonov obrokov.

A tako Združeni narodi kot druge humanitarne organizacije zavračajo sodelovanje z njo, ker da dela skupaj z Izraelom, medtem ko Palestinci v njeno delovanje niso vpleteni. Po oceni ZN ne spoštuje načel nepristranskosti, nevtralnosti in neodvisnosti.

Njen izvršni direktor Jake Wood je v nedeljo v izjavi sporočil, da se je počutil primoranega zapustiti položaj, ker ocenjuje, da organizacija ne more izpolniti svojega poslanstva v skladu s humanitarnimi načeli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav si je želel storiti vse v svoji moči, da bi olajšal trpljenje v Gazi, mu je postalo jasno, da tega v okviru organizacije ne more storiti ob istočasnem strogem upoštevanju humanitarnih načel človečnosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti, je sporočil.

Skupina GHF je izrazila razočaranje nad odstopom Wooda, a dodala, da je to ne bo odvrnilo od njenega dela. "Naši tovornjaki so naloženi in pripravljeni na pot," so sporočili in za danes napovedali začetek neposredne dostave pomoči v Gazo. Do konca tedna nameravajo doseči milijon Palestincev, v naslednjih tednih pa celotno prebivalstvo enklave.

Izrael je zaradi razmer v Gazi, kjer vodi ofenzivo proti Hamasu od oktobra 2023, deležen obsodb z vsega sveta. Po več kot dvomesečni blokadi enklave se vrstijo svarila pred stradanjem prebivalstva.

Po mednarodnem pritisku je Izrael nekoliko omilil blokado, ki jo utemeljuje z obtožbami na račun Hamasa, češ da s prodajo zalog hrane financira borce in orožje, in prejšnji teden dovolil vstop določenemu številu tovornjakov s pomočjo. V nedeljo jih je prek prehoda Kerem Šalom v enklavo vstopilo 107, so danes sporočile izraelske oblasti.

Humanitarne organizacije opozarjajo, da količina pomoči še zdaleč ni zadostna, obenem se soočajo z velikimi težavami pri njenem razdeljevanju.

