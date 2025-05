»Živimo v letu 1938«

Zakaj sedanjost spominja na čas pred drugo svetovno vojno

V prispevku z naslovm »Živimo v letu 1938«, ki je objavljen v novi posebni številki Mladine, ki je izšla v sklopu serije ZGODOVINA in nosi naslov 80 let po Hitlerju, sta se Jonas Breng in Eva-Maria Schnurr pogovarjala s Timothyjem Snyderjem, ki poučuje na Univerzi Yale in raziskuje zgodovino Vzhodne Evrope. Snyder je dejal, da sedanjost spominja na čas pred drugo svetovno vojno.

"Najpomembnejši nauk dvajsetega stoletja se glasi: diktatorjem se ne smemo ukloniti v brezpogojni poslušnosti. Videli smo, kako lahko umre demokracija. Toda to védenje moramo tudi uporabiti. Zgodovina je lahko naše orožje", je povedal Timothyj Snyder.

Timothy Snyder

"Vidim jasne podobnosti z začetkom 20. stoletja. Tako kot takratni ljudje živimo v času globalizacije, ki jo je mogoče interpretirati na različne načine – kot nevtralno silo ali temačno zaroto mračnih sil. Še ena skupna lastnost je kopičenje premoženja, ki je tokrat celo še intenzivnejše. Nezaslišano bogastvo je v rokah posameznikov, ki imajo povrhu vsega še nadzor nad informacijami," je še poudaril Snyder.

