Slovenija obsodila napade na Ukrajino / »Potreben je močan mednarodni pritisk na Rusijo, da ustavi to vojno«

Odziv slovenskega ministrstva za zunanje zadeve sledi najobsežnejšemu ruskemu napadu z droni na Ukrajino

Slovensko zunanje ministrstvo je danes obsodilo najnovejše ruske napade na Ukrajino, v katerih so bili ubiti in ranjeni civilisti, vključno z otroki. Zavzelo se je za prekinitev ognja in odločen pritisk na Rusijo za končanje vojne. Odziv ministrstva sledi najobsežnejšemu ruskemu napadu z droni na Ukrajino od začetka invazije.

"Namesto miru se je Rusija ponovno odločila za ogenj in orožje. V mislih smo z družinami žrtev. Prekinitev ognja ostaja prednostna naloga. Potreben je močan mednarodni pritisk na Rusijo, da ustavi to vojno in se zaveže k pogajanjem o pravičnem in trajnem miru," je na omrežju X še zapisalo ministrstvo.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Rusija je konec tedna okrepila zračne napade na Ukrajino, pri čemer je vsako noč izstrelila po več sto dronov. V nedeljo je bilo v ruskih napadih ubitih najmanj 13 ljudi, več deset pa ranjenih. V odgovor je Ukrajina proti Moskvi izstrelila več sto dronov, zaradi česar so morali začasno zapreti letališča v ruski prestolnici.

Državi sta tudi minulo noč nadaljevali medsebojne napade. Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je Rusija ponoči izvedla napad s 355 droni in devetimi manevrirnimi raketami. Pri tem je opozorila, da gre za najobsežnejši ruski napad z droni na Ukrajino od začetka invazije. Moskva je medtem poročala, da je zračna obramba nad več ruskimi regijami sestrelila 96 dronov.