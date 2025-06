Je filmska zvezdnica delala za tajne službe?

Zarah Leander je povezanost s tajnimi službamo zanikala: "Kdor mi lahko dokaže, da sem vohunila za Nemce, Ruse, Američane ali kogarkoli drugega, dobi vse, kar premorem: posestvo, denar, krzno, z otroki vred!"

V članku z naslovom Diva pozabe, ki je objavljen v novi posebni številki Mladine, ki je izšla v sklopu serije ZGODOVINA in nosi naslov 80 let po Hitlerju, Martin Pfaffenzeller piše o Zarah Leander, zvezdnici propagandnih filmov nacionalsocializma, ki jo je občinstvo po vojni kljub temu še vedno oboževalo.

"Že zgodaj se je navdušila nad zabavno industrijo. Sanjala je o tem, da bi bila igralka, čeprav s 174 centimetri, sončnimi pegami in globokim glasom ni ustrezala takratnemu ženskemu idealu – ženske so morale biti svetlolase, blede in ljubke. Ko se je preselila v Stockholm, da bi tam poskusila srečo, je z družino, mamo in bratoma, živela v dvosobnem stanovanju. Pri sosedih se je udinjala kot čistilka. Kmalu je vodja revijske skupine, pri kateri je opravila avdicijo, prepoznal njeno nadarjenost in iz nje naredil pravo pevko. Za svojo prvo uspešnico leta 1929 je smuknila v vlogo švedske igralke Grete Garbo, ki je štiri leta pred tem odšla v Hollywood. Zarah Leander je upodobila divo, še preden je sama postala diva," je zapisal Martin Pfaffenzeller.

Martin Pfaffenzeller

"Že med vojno so krožile govorice, da diva dela za tajne službe. Številni so ji podtikali sodelovanje s Sovjeti, nekateri pa tudi z Američani in Nemci (po vrnitvi domov naj bi imela na svojem posestvu ob obali skrivno pristanišče za podmornice). Leandrova je vse to zanikala: 'Kdor mi lahko dokaže, da sem vohunila za Nemce, Ruse, Američane ali kogarkoli drugega, dobi vse, kar premorem: posestvo, denar, krzno, z otroki vred!' Tudi po njeni smrti ni nihče priskrbel prepričljivih dokazov za to," je še poudaril Pfaffenzeller.

