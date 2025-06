Proces stoletja

Leta 1963 se je prvič nemško sodišče posvetilo zločinom iz Auschwitza

V članku z naslovom Tožilec morilcev iz Auschwitza, ki je objavljen v novi posebni številki Mladine, ki je izšla v sklopu serije ZGODOVINA in nosi naslov 80 let po Hitlerju, Christoph Gunkel piše o tem, da se je leta 1963 prvič nemško sodišče posvetilo zločinom iz Auschwitza. Gerhard Wiese je bil eden izmed javnih tožilcev na procesu stoletja.

"Za Wieseja je bil to proces življenja, za mlado Zvezno republiko Nemčijo proces stoletja. Še nikoli prej se ni nobeno nemško sodišče tako intenzivno javno ukvarjalo z zločini v Tretjem rajhu. Sicer so bili že prej procesi proti nacističnim storilcem, v Ulmu leta 1958 ter v Bonnu leta 1959 in 1962. Toda deželno sodišče Frankfurt se je posvetilo Auschwitzu, simbolu nemških zločinov proti človeštvu. Pred sodišče je bilo postavljenih 22 obtožencev, izreklo se je 360 prič, 211 izmed njih je bilo takih, ki so preživele holokavst. Nobena sodna dvorana ni bila dovolj velika za ta gigantski proces, ki je trajal dve leti. Zaradi pomanjkanja prostora so najprej zasedali v sejni dvorani frankfurtske mestne hiše," je zapisal Christoph Gunkel.

Christoph Gunkel

"Nürnberški procesi – 12 procesov proti vojnim zločincem takoj po vojni – so se dogajali pred mednarodnimi in ameriškimi vojaškimi sodišči. V Frankfurtu pa je poročevalce z vsega sveta zanimalo, ali je to nova Nemčija, ki se je pozno, a iz lastnih vzgibov, spopadla s svojo preteklostjo?" je še poudaril Gunkel.

