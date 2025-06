»Ni treba, da smo vam Judje pri srcu. Toda nehajte nas pobijati.«

Anita Lasker-Wallfisch je prestala pekel Auschwitza, njena hči Maya pa se bori s sencami travme

V članku z naslovom "Ni treba, da smo vam Judje pri srcu. Toda nehajte nas pobijati.", ki je objavljen v novi posebni številki Mladine, ki je izšla v sklopu serije ZGODOVINA in nosi naslov 80 let po Hitlerju, Katja Iken piše o Aniti Lasker-Wallfisch, ki je prestala pekel Auschwitza, njena hči Maya pa se bori s sencami travme. Kako družina shaja z nečim, s čimer ni mogoče shajati?

"V nasprotju s starši in z milijoni drugih Judov je Anita preživela: gestapovski zapor v rojstnem kraju Vroclavu (ki se je tedaj imenoval Breslau), mučeništvo smrtonosnega kolesja Auschwitza, gore trupel v koncentracijskem taborišču Bergen-Belsen, njihov sladkobni smrad spomladi leta 1945. Po vojni je morala s starejšo sestro Renate več kot eno leto v Nemčiji in Belgiji prebiti kot nezaželena prosilka. Šele marca 1946 sta dobili vizum za vstop v Anglijo," je zapisala Katja Iken.

Katja Iken

"Da travma ene generacije lahko vpliva na naslednje, je zdaj že dokazano. Mednarodna ekipa raziskovalcev pod vodstvom ameriške strokovnjakinje za travme in nevroznanstvenice Rachel Yehuda je preiskovala DNK Judov, ki so preživeli holokavst, ter njihovih otrok. Izkazalo se je, da preživete grozote vplivajo na dedni zapis. Tako imenovane epigenetske spremembe vplivajo na primer na to, kako dobro se je telo sposobno odzvati na stresne hormone," je še poudarila Iken.

