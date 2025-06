Sovraštvo do nacistične generacije staršev

A marsikaj kaže na to, da so pozneje medgeneracijskemu konfliktu pripisovali prevelik pomen

V članku z naslovom Zajtrk z nacistom, ki je objavljen v novi posebni številki Mladine, ki je izšla v sklopu serije ZGODOVINA in nosi naslov 80 let po Hitlerju, Frank Thadeusz piše o tem, da sovraštvo do nacistične generacije staršev spada med temeljne mite študentskega gibanja. A marsikaj kaže na to, da so pozneje medgeneracijskemu konfliktu pripisovali prevelik pomen.

"Sovraštvo do generacije staršev, ki se je umazala z nacističnimi grozodejstvi, še danes velja za enega glavnih motivov generacije ’68. Menda so se uporniški študentje množično prepirali z molčečimi nacističnimi starši in razkrinkali številne nekdanje nacistične velike živine, ki so udobno živele pod plaščem meščanske blaginje Zvezne republike Nemčije. A to ne drži, kar dokazujejo tudi dela zgodovinarjev," je zapisal Frank Thadeusz.

Frank Thadeusz

"Javno ogorčenje nad delovanjem političnih veljakov v Zvezni republiki Nemčiji pod kljukastim križem ni bilo pretirano. Nihče zaradi študentskih protestov ni odstopil s položaja. Kako selektivno so se študenti lotevali lova na nekdanje naciste na javnih položajih, zgodovinarka Hodenbergova dokaže na primeru bonskega razvojnega psihologa Hansa Thomaeja (1915– 2001). Posvečal se je raziskovanju tega, kako psihično, socialno in telesno počutje ostarelih vpliva na proces staranja. V Zvezni republiki Nemčiji je veljal za pionirja na svojem področju," je še poudaril Thadeusz.

