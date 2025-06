Nacisti so zbrali enega največjih umetniških zakladov v zgodovini

V vzhodni Evropi nacisti niso ropali le zasebne lastnine, temveč tudi državno in cerkveno

V članku z naslovom Spor glede stare gospe, ki je objavljen v novi posebni številki Mladine, ki je izšla v sklopu serije ZGODOVINA in nosi naslov 80 let po Hitlerju, Dela Kienle piše o tem, da so nacisti zbrali enega največjih umetniških zakladov v zgodovini. Boj za Madame Soler je eden najslavnejših primerov, a le eden med mnogimi: med svojo strahovlado so nacionalsocialisti razvili pravi sistem ropanja in prerazporejanja.

"Glavni krivec za množično krajo umetnin, Adolf Hitler, se je imel do zadnjega za esteta. Ko so sovjetske čete prodrle že do središča Berlina, je v svojem bunkerju narekoval osebno oporoko – in v njej poskrbel za tisoče mojstrovin, ki jih je 'zbral' med svojo vladavino. Umetnin ni zbiral zase, temveč za galerijo v svojem rojstnem kraju Linzu. Galerijo? Sliši se neškodljivo. Toda Hitler je imel v mislih muzej presežnikov, v galeriji je hotel zbrati najslavnejša dela starejše in novejše 'germanske' klasike," je zapisala Dela Kienle.

"Drugi nacistični velepomembneži za firerjem niso zaostajali – Hermann Göring je svoje posestvo Carinhall opremil naravnost ekstravagantno. Že samo na stenah sprejemnice je viselo na stotine slik. Med njimi menda tudi umetnine Franza Marca, Renoirja in van Gogha, čeprav so nacisti dela Marca in van Gogha označili za »degenerirano« umetnost. Viri so bili neizčrpni. V vzhodni Evropi nacisti niso ropali le zasebne lastnine, temveč tudi državno in cerkveno," je še poudarila Kienle.

