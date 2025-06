Poznate igro Skriti Hitler?

Prizorišče igre je leto 1932 v Reichstagu v Berlinu. Igralci se razdelijo v dve skupini, na fašiste in demokrate. Demokrati so v večini, kar zveni znano, vendar imajo fašisti odločilno začetno prednost: vedo, kdo so ostali fašisti, kar prav tako ustreza zgodovinski resnici.

Škatla za igro Skriti Hitler

© Amazon.com

V članku z naslovom Skriti Hitler, ki je objavljen v novi posebni številki Mladine, ki je izšla v sklopu serije ZGODOVINA in nosi naslov 80 let po Hitlerju, Lothar Gorris in Tobias Rapp pišeta o tem, da je fašizem 20. stoletja temeljil na strahu pred hudobnimi ostalimi, torej komunisti, Judi, sovražniki. Fašizem 21. stoletja pa temelji na bojazni.

© Amazon.com

"Igra Skriti Hitler je na trg prišla leta 2016, tik preden so Donalda Trumpa prvič izvolili za predsednika. Izumitelji, nekaj fantov iz bolj progresivnega tabora, so prek platforme za množično financiranje Kickstarter zbrali poldrugi milijon dolarjev. Njihov namen je bil zbuditi pomisleke glede političnih postopkov, očitno so prepoznali duh časa v drugem desetletju novega stoletja: evrska kriza, priključitev Krima, izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, begunska kriza. V javnosti se je veliko govorilo o krizi demokracije, desni grožnji in avtoritarnih nagnjenjih. Ampak fašizem in Adolf Hitler?" sta zapisala Lothar Gorris in Tobias Rapp.

Lothar Gorris in Tobias Rapp

"Prizorišče igre je leto 1932 v Reichstagu v Berlinu. Igralci se razdelijo v dve skupini, na fašiste in demokrate. Demokrati so v večini, kar zveni znano, vendar imajo fašisti odločilno začetno prednost: vedo, kdo so ostali fašisti, kar prav tako ustreza zgodovinski resnici. Demokrati teh podatkov nimajo in katerikoli drugi igralec bi lahko bil prijatelj ali sovražnik. Fašisti zmagajo, če parlament potrdi šest njihovih zakonov ali če Hitlerja izvolijo za kanclerja. Demokrati morajo za zmago sprejeti pet zakonov ali razkrinkati Hitlerja in ga ubiti," sta še poudarila Gorris in Rapp.

Namizna igra Skriti Hitler

© Amazon.com

