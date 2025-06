»Izrael mora nemudoma ustaviti svoja agresivna dejanja, ki bi lahko pripeljala do nadaljnjih konfliktov«

Iz sveta obsodbe izraelskega napada na Iran in pozivi k zadržanosti

Iz sveta se vrstijo odzivi na današnji obsežni izraelski napad na Iran. Prvi mož ZN Antonio Guterres obsoja vsakršno eskalacijo na Bližnjem vzhodu in strani poziva k maksimalni zadržanosti. Neposredno so napad med drugim obsodili Savdska Arabija, Oman, jemenski hutijevci, Jordanija, Libanon, Japonska, Katar in Združeni arabski emirati.

Generalni sekretar poziva obe strani, naj pokažeta maksimalno zadržanost in se za vsako ceno izogneta poglobitvi konflikta, ki si ga regija ne more privoščiti, je sporočil tiskovni predstavnik Guterresa.

Dodal je, da vodja ZN obsoja "vsakršno vojaško eskalacijo na Bližnjem vzhodu" in da je posebej zaskrbljen zaradi izraelskih napadov na iranske jedrske objekte v času pogajanj med Iranom in ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.

Medtem se vrstijo tudi odzivi držav v širši regiji in drugod po svetu. V Rijadu so obsodili "očitno izraelsko agresijo proti bratski" islamski republiki, ki da spodkopava njeno suverenost in predstavlja jasno kršitev mednarodnega prava.

Omanska vlada izraelsko "brutalno vojaško agresijo" obravnava kot "nevarno in nepremišljeno zaostrovanje" ter grobo kršitev ustanovne listine ZN in mednarodnega prava. Po njeni oceni takšno nesprejemljivo ravnanje Izraela ogroža regionalno stabilnost.

V Amanu so ob obsodbi sporočili, da takšna dejanja ogrožajo varnost v regiji, libanonski predsednik Joseph Aoun pa je zatrdil, da izraelski napadi niso usmerjeni zgolj proti ljudem, temveč tudi proti vsem mednarodnim prizadevanjem za ohranitev stabilnosti v regiji. Posledice po njegovih besedah ogrožajo tudi svetovni mir.

Jemenski hutijevci so izraelski napad označili za nezakonit in neupravičen ter ga opisali kot "novo epizodo v verigi sionistične arogance". "Ta brutalna agresija sledi kampanji neupravičenih sankcij in sovražnih politik pod krinko mednarodnih institucij, kot je IAEA," so poudarili.

Odgovornost za dogajanje so pripisali tudi izraelskim mednarodnim partnerjem na čelu z ZDA. "Vžig ognja v regiji bo opekel le prste tistih, ki so ga prižgali," je opozorila skupina, ki jo tako kot palestinski Hamas in libanonski Hezbolah podpira Teheran.

Izraelske napade so ostro obsodili še v Katarju, Združenih arabskih emiratih in na Japonskem. V Tokiu so pozvali k zadržanosti in umiritvi razmer, medtem ko so v Canberri izrazili zaskrbljenost in strani pozvali, naj se vzdržita dejanj in retorike, ki bi razmere dodatno zaostrili.

"Izrael mora nemudoma ustaviti svoja agresivna dejanja, ki bi lahko pripeljala do nadaljnjih konfliktov," pa je sporočilo turško zunanje ministrstvo.

Odzivi in obsodbe tudi iz Evrope

Prvi odzivi prihajajo tudi iz Evrope. V Londonu so vpletene pozvali k diplomaciji, rekoč da mora biti stabilnost v regiji prednostna naloga. K zadržanosti so pozvali tudi v Parizu in Berlinu. Šef Nata Mark Rutte je medtem ocenil, da je šlo za enostransko akcijo Izraela.

Britanski premier Keir Starmer je vse vpletene pozval, naj stopijo korak nazaj in se vrnejo k diplomaciji. "Eskalacija ne koristi nikomur v regiji," je dejal vodja laburistične vlade v Londonu in poudaril, da mora biti stabilnost v regiji prednostna naloga.

Odziv s podobno vsebino je podal tudi britanski zunanji minister David Lammy.

"Vse strani pozivamo, naj se vzdržijo in se izognejo kakršni koli eskalaciji, ki bi lahko ogrozila stabilnost v regiji," je na družbenem omrežju X sporočil francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot.

Naj se Izrael in Iran izogneta vsakršni nadaljnji eskalaciji, je v odzivu dejal tudi nemški kancler Friedrich Merz.

Generalni sekretar Nata Rutte je medtem sporočil, da je v tem trenutku ključnega pomena, da zavezniki Izraela, vključno z ZDA, delujejo v smeri umiritve napetosti. "Vem, da to počnejo, in mislim, da je to zdaj najpomembnejša naloga," je dejal in ocenil, da je bil napad na islamsko republiko "enostranska akcija Izraela".