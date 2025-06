Trump / »Storite to, preden bo prepozno«

Ameriški predsednik Donald Trump je po izraelskem napadu na Iran Teheran pozval k sklenitvi jedrskega sporazuma

Ameriški predsednik Donald Trump je po današnjem izraelskem napadu na Iran Teheran pozval k sklenitvi jedrskega sporazuma, rekoč da bo v nasprotnem primeru islamska republika izpostavljena še večjemu uničenju.

"Že zdaj je bilo veliko smrti in uničenja, a še vedno je čas, da se to pobijanje, ki bo s prihodnjimi že načrtovanimi napadi še bolj brutalno, konča," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. "Iran mora skleniti sporazum, preden ne bo več nič ostalo (...) STORITE TO, PREDEN BO PREPOZNO," je dodal.

"Iran mora skleniti sporazum, preden ne bo več nič ostalo."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Pred tem je Trump izjavil, da so bile ZDA vnaprej seznanjene z izraelskimi načrti za napad, a da v njem niso sodelovale. Izrazil je tudi upanje, da se bojo jedrska pogajanja s Teheranom nadaljevala, pri čemer je spet poudaril, da ta ne sme imeti jedrskega orožja.

Strani sta od aprila opravili pet krogov pogovorov, katerih cilj je doseči jedrski dogovor, ki bo nadomestil sporazum iz leta 2015. Od tega so ZDA med prvim Trumpovim mandatom leta 2018 enostransko odstopile. Naslednji krog pogovorov bi moral v nedeljo potekati v Omanu.