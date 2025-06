Tanja Fajon / »Vodji evropske diplomacije bom zelo jasno sporočila, kaj glede Izraela pričakujem od EU«

Zunanja ministrica Tanja Fajon pričakuje, da bo EU zavzela stališče, da Izrael krši človekove pravice, in da v tej smeri tudi ustrezno ukrepa. Med možnimi ukrepi je omenila trgovinske sankcije.

Zunanja ministrica Tanja Fajon pričakuje, da bo EU zavzela stališče, da Izrael krši človekove pravice, in da v tej smeri tudi ustrezno ukrepa. Ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU v Bruslju je med možnimi ukrepi omenila trgovinske sankcije in zamrznitev delov pridružitvenega sporazuma EU-Izrael.

"Jaz bom vodji evropske diplomacije Kaji Kallas zelo jasno sporočila, da pričakujem, da bo Evropska unija zavzela stališče, da Izrael krši človekove pravice, in da v tej smeri tudi ustrezno ukrepa," je Fajon povedala ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov, na katerem jim bo Kallas predstavila ugotovitve pregleda pridružitvenega sporazuma EU-Izrael.

"Jaz bom vodji evropske diplomacije Kaji Kallas zelo jasno sporočila, da pričakujem, da bo Evropska unija zavzela stališče, da Izrael krši človekove pravice, in da v tej smeri tudi ustrezno ukrepa."



Tanja Fajon,

ministrica za zunanje zadeve

Tega sicer danes po besedah Fajon ministri nimajo na mizi. Med možnimi ukrepi je omenila trgovinske sankcije proti Izraelu in zamrznitev delov pridružitvenega sporazuma EU-Izrael.

Visoka zunanjepolitična predstavnica unije bo danes zunanjim ministrom članic predstavila ugotovitve pregleda sporazuma z Izraelom, ki ga je maja sprožila spričo humanitarne krize v Gazi. Pristojne službe EU so po neuradnih informacijah ugotovile, da obstajajo znaki, da Izrael morda ni spoštoval svojih obveznosti iz drugega člena sporazuma. Ta določa, da odnosi med unijo in Izraelom temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih vrednot.