Boštjan Videmšek je v pogovoru za posebno številko Mladine poudaril, da Slovenija ostaja v odnosu do Gaze eden od primerov svobode izražanja in je – sicer ne v celoti, pa vendarle – na pravi strani zgodovine. "Tu ne govorim o politiki, temveč o medijskem pojmovanju in prikazovanju dogajanja v Gazi", je še komentiral novinar.

© Borut Krajnc

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Boštjanom Videmškom, dolgoletnim zunanjepolitičnim novinarjem in poročevalecem z vojnih območij oziroma kriznih žarišč. Novinarsko pot je začel že šestnajstleten pri športnem časopisu Ekipa in kmalu nato začel pisati za Mladino, nedolgo zatem pa še za časnik Delo, s katerim sodeluje že trideset let. Njegove članke objavljajo najuglednejši svetovni časopisi, revije in spletni portali. V intervjuju, ki ga je pripravil novinar Mladine Erik Valenčič, je med drugim dejal, da je vojno poročevalstvo desetletja in stoletja v sebi ves čas nosilo nekakšno presežnost in pionirstvo, spominjalo je na ekstremni šport.

Poudaril je tudi, da je bilo vse seveda popolnoma nezasluženo, saj se je vojno novinarstvo rodilo v obdobju poznega kolonializma; globoko v sebi je imelo vtkano imperialno osnovo in je v večini primerov delovalo na ravni nezaupnice lokalnemu prebivalstvu, z lokalnimi novinarji vred.

V pogovoru z novinarjem Mladine je razkril, da ravno ob primeru Gaze vidimo, da lahko zares verodostojno o življenju in smrti v vojni poročajo predvsem tisti, ki tam živijo in umirajo, ne pa tisti, ki smo te vojne vedno le obiskovali.

"Ugotavljam, da se samo ponavlja vse, kar smo lahko opazovali že prej, od Ruande, Srebrenice in Demokratične republike Kongo naprej. Tisti, ki se razglašamo za glasnike koncepta univerzalnih človekovih pravic, smo botri sodobnih genocidov."



Boštjan Videmšek,

novinar

