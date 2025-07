»Bolj kot neposredna nevarnost za Evropo je Ruska federacija grožnja zato, ker je porušila mednarodni red«

"Težko bi rekel, da je ruska nevarnost večja kot prej. Vidimo, da se Ruska federacija v Ukrajini muči. Poslušal sem poročila, da je gospodarsko in vojaško izčrpana, zato trenutno verjetno ni velika grožnja Evropi. Grožnja Evropi in evropskim državam je rušenje mednarodnega reda, o katerem sem govoril. Dogovor o petih odstotkih BDP za obrambo, ki so ga države sprejele na vrhu Nata, je pomemben zaradi odpornosti in elementa odvračanja. Enako velika prioriteta za nas je ohranitev obstoječega mednarodnega reda."

"Bolj kot neposredna nevarnost za Evropo je Ruska federacija grožnja zato, ker je porušila mednarodni red. Daje vtis, da je agresija mogoča in se obrestuje ter da je probleme možno rešiti po vojaški poti z invazijami. Zgolj zato, ker so močnejši. Mislim, da je ta nevarnost za Evropo in sistem večja kot sama vojaška moč. Z zavezo o določenem odstotku za obrambo bomo gradili odpornost in krepili odvračalno moč do morebitnih takšnih idej Ruske federacije ali koga drugega. Po drugi strani bi bilo prav, da se Evropa mobilizira za vrnitev zaupanja v mednarodni red in pravila, predvsem v pravila nenapadanja, mirnega reševanja sporov in enakosti držav. To je tisto, kar je Rusija porušila z napadom na Ukrajino in s čimer je najbolj škodila mednarodni skupnosti."

(Predstavnik Slovenije v varnostnem svetu, veleposlanik Samuel Žbogar, o tem, ali je ruska nevarnost večja kot prej; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)