IZJAVA DNEVA

"Preprosto nimamo sreče z oblastniki. Na volitve gremo z upanjem, da bo odtlej vse drugače. Potem pa vedno fašemo oblast, ki se hitro spridi. Veliko upanja na začetku, še več razočaranja na sredini in obupno iskanje novega rešitelja pred iztekom roka trajanja. Zdaj smo med to drugo in tretjo fazo. Razočarano se oziramo po novih ali starih tekmovalnih konjih, na katere bomo stavili. Vmes pa se samo čudimo, kaj se dogaja z oblastjo."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da nimamo sreče z oblastniki; v kolumni za Dnevnik)