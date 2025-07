Evropski komisar / »Z obžalovanjem smo sprejeli pismo ameriškega predsednika, predvsem glede na napredek, ki smo ga dosegli v pogajanjih«

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič bo kljub grožnji predsednika ZDA Donalda Trumpa s 30-odstotnimi carinami za uvoz iz EU nadaljeval pogovore z ameriškimi sogovorniki

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič bo kljub grožnji predsednika ZDA Donalda Trumpa s 30-odstotnimi carinami za uvoz iz EU še danes nadaljeval pogovore z ameriškimi sogovorniki. Ob prihodu na današnje zasedanje trgovinskih ministrov EU je dejal, da bi s 30-odstotnimi carinami praktično prepovedali trgovanje.

"Z obžalovanjem in razočaranjem smo sprejeli pismo ameriškega predsednika Evropski uniji, predvsem glede na napredek, ki smo ga dosegli v pogajanjih," je danes v Bruslju povedal Šefčovič. Kot je še dejal, je imel občutek, da so blizu sklenitvi okvirnega dogovora, ki bi bil temelj za celovit trgovinski sporazum med EU in ZDA.

S carinsko stopnjo v višini 30 odstotkov ali še več bi po njegovih besedah praktično prepovedali trgovanje, dobavne verige na obeh straneh Atlantika pa bi bile močno prizadete.

"Zato moramo - in jaz zagotovo bom storil vse, kar lahko - preprečiti ta izjemno negativen scenarij," je dejal komisar. Še vedno meni, da je najboljša možna rešitev tista, dosežena v okviru pogajanj.

Prizadeval si bo, da bi jo dosegli pred 1. avgustom, ko naj bi ZDA po Trumpovih navedbah uvedle 30-odstotne carine.

Šefčovič se bo še danes slišal s predstavniki Washingtona. Običajno govori z ameriškim ministrom za trgovino Howardom Lutnickom in trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerjem, je povedal.

V današnjih pogovorih s trgovinskimi ministri držav članic se bo osredotočil na zagotavljanje enotnosti v pogajanjih, pa tudi pri pripravi povračilnih ukrepov.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der je sicer že v nedeljo napovedala, da bo EU zamrznitev carinskih protiukrepov, ki jih je aprila sprejela kot odgovor na ameriške carine za uvoz jekla in aluminija, podaljšala do začetka avgusta. Prizadeli bi uvoz ameriškega blaga v vrednosti okoli 21 milijard evrov.

Z državami članicami pa so se uskladili tudi že o seznamu dodatnih ameriških izdelkov, na uvoz katerih bi lahko uvedli carine, če ne bi dosegli dogovora. Prvotni seznam je vključeval izdelke, katerih uvoz iz ZDA v EU je vreden 95 milijard evrov, a bo končni seznam verjetno nekoliko krajši.

Danski zunanji minister Lars Loekke Rasmussen, ki kot predsedujoči Svetu EU vodi današnje zasedanje trgovinskih ministrov, je ob prihodu izrazil podporo pogajalski ekipi EU s Šefčovičem na čelu.

"Upam, da bomo podali jasno sporočilo, da si ne želimo trgovinske vojne, saj ni v nikogaršnjem interesu. Želimo si pravičen dogovor. Če bomo deležni carin, ki so nepravične, pa moramo biti pripravljeni odgovoriti s protiukrepi," je pojasnil svoja pričakovanja od zasedanja. Izrazil je upanje, da bo EU ostala enotna.