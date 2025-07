»Glavna garancija za mir malih držav niso njihove vojaške kapacitete, temveč red v mednarodnih odnosih«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija si teoretično seveda lahko privošči izstop iz Nata, pri tem pa bi morala redefinirati svoj koncept nacionalne obrambe, tako da bi se bolj osredotočila na obrambo domačega ozemlja, okrepiti bi morala tudi svoj diplomatski vpliv v EU in širši mednarodni skupnosti. Glavna garancija za mir malih držav namreč niso njihove vojaške kapacitete, saj s temi nikoli ne morejo parirati večjim državam, temveč red v mednarodnih odnosih, v našem primeru pa tudi gospodarska moč EU. Nekateri v zadnjem času spodkopavajo mednarodno pravo, med njimi so tudi nekateri naši zavezniki iz Nata, in Slovenija bi morala pri tem nastopati še bolj odločno."

(Sociolog Gorazd Kovačič o tem, ali si Slovenija trenutno sploh lahko privošči izstop iz Nata; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)