Horvat Muc / »Reševanje incidentov pripadnikov romske skupnosti mora temeljiti na pravičnosti in zakonitosti«

"Ključnega pomena je, da se incidenti ne obravnavajo na podlagi etnične pripadnosti, temveč na podlagi dejanj posameznikov."

Jezikoslovec in predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc

© Matej Leskovšek

Predsednik Sveta romske skupnosti RS Jožek Horvat Muc zaradi incidentov, ki jih povzročajo posamezniki iz romske skupnosti, in vse pogostejšega sovražnega govora poziva k ukrepanju vse pristojne državne in lokalne ustanove ter romsko skupnost. Reševanje incidentov mora temeljiti na pravičnosti, zakonitosti in spoštovanju človekovih pravic, meni.

"Ključnega pomena je, da se incidenti ne obravnavajo na podlagi etnične pripadnosti, temveč na podlagi dejanj posameznikov," je v pozivu zapisal Horvat Muc. Kot je navedel, mora biti odgovornost za incident osebna, ne kolektivna, posameznik pa mora biti obravnavan po zakonu ne glede na njegovo etnično pripadnost.

"Policija in sodstvo morata ukrepati v skladu z zakonodajo, brez predsodkov ali diskriminacije. To pomeni hitro in učinkovito ukrepanje, a tudi zagotavljanje pravic (npr. pravice do zagovornika, poštenega sojenja)," je navedel.

Izpostavil je tudi pomen vključevanja romske skupnosti v dialog. Po njegovem prepričanju je dolgoročno ključno graditi zaupanje med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom, vzpostavitev lokalnih mediacijskih mehanizmov pa pomaga preprečevati nesporazume in zmanjšuje napetosti.

Pravičen pristop k reševanju takih incidentov po navedbah Horvata Muca vključuje izobraževanje in ozaveščanje. "Tako večinska kot romska skupnost potrebujeta izobraževanja o sobivanju, človekovih pravicah, pravni državi in dolžnostih. Pomembno je, da se premaga stereotipe, ki lahko vodijo v sovražni govor ali diskriminatorne odzive," je zapisal.

Omenil je, da mnogi incidenti izvirajo iz socialne izključenosti, revščine, brezposelnosti ali pomanjkanja izobrazbe. Dolgoročne rešitve po njegovem mnenju vključujejo vlaganje v izobraževanje, zaposlovanje, stanovanja in socialno integracijo.

Mediji imajo po njegovem prepričanju odgovornosti, da ne spodbujajo stigmatizacije, ko poročajo o incidentih. "Javna razprava mora biti preudarna, odgovorna in usmerjena v rešitve, ne v razpihovanje sovraštva," meni.

Že konec preteklega tedna je Horvat Muc, ki je tudi predsednik Zveze Romov Slovenije, v pisnem odzivu na nedavne proteste poudaril, da se v zadnjih letih kot odziv na odklonilna dejanja nekaterih posameznikov iz romske skupnosti pogosto uporabljajo protesti, shodi in medijski nastopi. Obsodil je vsakršno obliko nasilja, poudaril pa, da kaznivih dejanj ne povzroča romska skupnost kot celota, temveč posamezniki iz te skupnosti.

Tudi v Zvezi romske skupnosti Slovenije Umbrella-Dežnik in Evropski romski organizaciji ERO so konec preteklega tedna pozvali k prenehanju s političnim razpihovanjem nestrpnosti do romske skupnosti.

Romski svetniki iz Pomurja pa se bodo na aktualno dogajanje v jugovzhodnem delu Slovenije odzvali na torkovi novinarski konferenci v Murski Soboti, ki jo pripravljajo v sodelovanju s Svetom romske skupnosti RS, na njej pa bodo sodelovali tudi nekateri župani iz Pomurja.