»Odločitev Unesca, da sprejme Palestino kot državo članico, je zelo problematična, v nasprotju s politiko ZDA«

ZDA vnovič napovedale izstop iz Unesca

ZDA so danes sporočile, da izstopajo iz Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), odločitev pa utemeljile rekoč, da je organizacija protiizraelska in spodbuja "razdiralne" cilje. ZDA so Unesco zapustile že v času prvega mandata predsednika Donalda Trumpa leta 2018, nato pa so se mu junija 2023 znova pridružile.

"Nadaljnje sodelovanje v Unescu ni v nacionalnem interesu Združenih držav," je dejala tiskovna predstavnica State Departmenta Tammy Bruce po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Bruce je Unesco opisala kot organizacijo, ki "dela za spodbujanje razdiralnih družbenih in kulturnih ciljev" in se preveč osredotoča na trajnostne cilje Združenih narodov, ki jih je označila za "globalistično, ideološko agendo".

Poudarila je tudi domnevno protiizraelsko stališče organizacije s sprejemom Palestine kot članice. "Odločitev Unesca, da sprejme 'državo Palestino' kot državo članico, je zelo problematična, v nasprotju s politiko ZDA in je prispevala k širjenju protiizraelske retorike znotraj organizacije," je pojasnila Bruce.

"Odločitev Unesca, da sprejme 'državo Palestino' kot državo članico, je zelo problematična, v nasprotju s politiko ZDA in je prispevala k širjenju protiizraelske retorike znotraj organizacije."



Tammy Bruce,

tiskovna predstavnica State Departmenta

Izstop ZDA, ki bo začel veljati konec prihodnjega leta, je bil po poročanju AFP pričakovan, saj je Trump podoben ukrep sprejel že med svojim prvim mandatom, ko je napovedal, da se ZDA skupaj z Izraelom protestno umikajo iz Unesca, ker naj bi bila organizacija pristranska glede Izraela.

Odločitev je Trumpov predhodnik Joe Biden razveljavil, potem ko je leta 2021 nastopil funkcijo, ZDA pa so se ponovno pridružile Unescu kot tudi vrsti drugih organizacij, denimo Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), in podnebnim sporazumom, iz katerih so se pred tem umaknile.

Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je v odzivu danes sporočila, da "globoko obžaluje" odločitev predsednika Trumpa.

"Čeprav je ta napoved obžalovanja vredna, je bila pričakovana in Unesco se je nanjo pripravljal," je v izjavi dejala Azoulay.

"Čeprav je ta napoved obžalovanja vredna, je bila pričakovana in Unesco se je nanjo pripravljal."



Audrey Azoulay,

generalna direktorica Unesca

Umik ZDA, katerih finančni prispevek je v preteklosti znašal približno 22 odstotkov Unescovega proračuna, po poročanju tujih tiskovnih agencij predstavlja udarec za organizacijo s sedežem v Parizu.

Trump sicer ni bil prvi ameriški predsednik, ki je ZDA umaknil iz Unesca. Predsednik Ronald Reagan je leta 1984 umaknil članstvo ZDA rekoč, da je organizacija skorumpirana in prosovjetska. ZDA so se Unescu ponovno pridružile za časa predsedovanja Georgea W. Busha leta 2003.