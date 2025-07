Poziv k razkritju ozadja policijske racije na taboru slovenskih študentov na avstrijskem Koroškem

Nedeljska racija na antifašističnem taboru je sprožila ostre obsodbe, tako med predstavniki koroških Slovencev kot v slovenski politiki in javnosti

Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko je avstrijskega notranjega ministra Gerharda Karnerja pozval, naj razkrije, kdo je naročil nedeljsko policijsko intervencijo na taboru slovenskih študentov pri muzeju Peršman na avstrijskem Koroškem, so danes sporočili iz ene osrednjih organizacij koroških Slovencev.

"Mirne prireditve približno 60 mladih, ki je že prejšnje leto minila brez problemov, nikakor ni mogoče šteti za kršitev 'javnega reda in miru', saj je potekala v enem najbolj odročnih in nedostopnih krajev v Avstriji," so pri NSKS med drugim zapisali v izjavi, potem ko je nedeljska racija na antifašističnem taboru sprožila ostre obsodbe, tako med predstavniki koroških Slovencev kot v slovenski politiki in javnosti.

Izpostavili so, da se ponekod v narodnostnih krogih 80 let po koncu druge svetovne vojne govori o ponovni travmatizaciji manjšine in da bi bilo zato še toliko pomembneje "pravočasno ugotoviti, kdo je vložil obtožnico za to drago operacijo in s kakšnimi motivi".

"Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in narodna skupnost pričakujejo te informacije od notranjega ministra Gerharda Karnerja v najkrajšem času. To bi prispevalo k deeskalaciji zadeve in olajšalo dialog med vsemi vpletenimi stranmi, kot je predlagal deželni glavar Kaiser," so zapisali.

Zaskrbljenost spričo racije je v ponedeljek izrazila slovenska vlada, ki pričakuje, da bodo pristojni avstrijski organi dogajanje raziskali ter podali verodostojna pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Obenem je zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije in napovedalo diplomatsko noto.

Zgroženost so poleg organizatorjev tabora, Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), in društva Peršman, ki skrbi za zbirko v istoimenskem muzeju, izrazili tudi njegovi podporniki, vključno z Mednarodno mrežo antifašistov (MMA), Zvezo združenj borcev za vrednote NOB (ZZB) in Ženskim lobijem Slovenije.

Koroški deželni glavar Peter Kaiser je sporočil, da bo po koncu antifašističnega tabora povabil na pogovor vodstvo muzeja, predstavnike urada za zaščito ustave, okrajnega glavarstva in občine, medtem ko je vodstvo policije na avstrijskem Koroškem napovedalo celovito analizo ukrepanja.