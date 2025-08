»Slovenščina ima na Koroškem domovinsko pravico«

Slovenija izrazila solidarnost z manjšino na avstrijskem Koroškem po incidentu na nogometni tekmi

Eden izmed redkih, a pomenljivih dvojezičnih napisov na Avstrijskem Koroškem

© Denis Sarkić

Zunanje ministrstvo je danes na omrežju X ob vnovičnem izrazu nestrpnosti do slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem izrazilo solidarnost s klubom SAK iz Celovca in narodno manjšino v Avstriji. Odzvala sta se tudi ministrstvo za kulturo in urad za Slovence v zamejstvu. Državna sekretarka urada Vesna Humar bo v prihodnjih dneh obiskala klub.

"Ne želimo si, da bi športna igrišča postala polje boja za prevlado enega jezika nad drugim - ostanejo naj prostori spoštljive tekmovalnosti, srčnosti ter enakih priložnosti in pogojev za vse," je poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon.

S tem se je odzvala na nov incident na avstrijskem Koroškem, ko je v petek na nogometni tekmi v Celovcu sodnik od trenerja slovenskega kluba SAK iz Celovca zahteval, da z igralci govori nemško, čeprav pravila nogometne zveze dopuščajo komunikacijo v katerem koli jeziku.

"To, da je sodnik na dvojezičnem območju trenerju prepovedal uporabo slovenskega jezika in ga celo kaznoval, ker je spregovoril v slovenščini, je popolnoma nesprejemljivo. Tako ravnanje je neskladno s temeljnimi evropskimi načeli in s športnimi vrednotami sožitja in spoštovanja različnosti," se je odzval podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Kot je urad še zapisal v sporočilu za javnost, je prepoved uporabe maternega jezika za vsakega posameznika izjemno travmatična, še bolj za pripadnike manjšin, ki so bile zaradi jezika v zgodovini že žrtev preganjanja in nasilja. Urad je z vodstvom kluba v tesnem stiku, izrazili so solidarnost ter pričakovanje, da bodo stekli ustrezni postopki, ki bodo razjasnili dogajanje.

So pa pozitivni številni izrazi podpore, ki v klub prihajajo od avstrijske, slovenske in mednarodne športne javnosti. Javno se je opravičila tudi avstrijska sodniška zveza in napovedala, da bo sprožila ustrezne postopke. Arčon je s pismom seznanil tudi vodstvo Evropske nogometne zveze (Uefa).

Regionalna nogometna zveza na avstrijskem Koroškem je proti sodniku sprožila disciplinski postopek. "Razjasnili bomo, kako se je zgodila ta napaka," so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da bodo kolege opozorili, da lahko igralci in trenerji komunicirajo v katerem koli jeziku. "Takšni dogodki, kot je bil včerajšnji, se ne smejo ponoviti," so poudarili.

Na incident se je odzvalo tudi slovensko ministrstvo za kulturo, ki je zapisalo, da je bilo dejanje popolnoma nesprejemljivo in še eno v nizu sistematičnega nespoštovanja pravic slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Po njihovih navedbah gre za kršitev ene izmed temeljnih človekovih pravic - pravice do uporabe lastnega jezika.

V zadnjem času so se podobni incidenti prevečkrat ponovili, da bi jih lahko razumeli kot naključja, opozarjajo. Diskriminaciji in poniževanju koroških Slovencev ter slovenskega jezika se mora narediti konec, so še zapisali.

"Slovenščina ima na Koroškem domovinsko pravico - v javnem življenju, v šolstvu in tudi na športnih igriščih. Zahtevamo, da se takšni dogodki sankcionirajo in da Avstrija dejansko in na vseh ravneh zagotovi spoštovanje pravic slovenske narodne skupnosti," je ob tem poudarila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Na nogometni tekmi med kluboma SAK in Atus Ferlach je pomočnik trenerja vratarjev pri ekipi SAK, koroški Slovenec Janko Smrečnik, z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini in ga prosil, naj vstane, saj da ni šlo za prekršek. Potem sta se pogovarjala v maternem jeziku.

Prvi pomočnik sodnika je nato v 33. minuti tekme od trenerjev ekipe SAK zahteval, da z igralci govorijo nemško in ne slovensko, je nogometni klub iz Celovca sporočil na Facebooku. Pojasnili so še, da je sodnik zaradi tega pokazal rumeni karton. Igralci ekipe SAK zaradi incidenta sprva niso želeli nadaljevati igre.

Incident se je zgodil manj kot teden dni po raciji na antifašističnem taboru blizu Železne Kaple v organizaciji Kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju. Obsežna policijska operacija je močno pretresla slovensko skupnost na avstrijskem Koroškem, med drugim zato, ker se je zgodila na kraju, kjer so nacisti leta 1945 pobili člane dveh slovenskih družin.