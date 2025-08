»Za Izrael so talci samo izgovor, da rešujejo večja vprašanja: zasedbo ozemlja in obračun s Palestinci«

IZJAVA DNEVA

"Mi smo že pred enim letom v Varnostnem svetu rekli, da niti Izraela niti Hamasa ne zanima civilno prebivalstvo oziroma talci. Hamas žrtvuje palestinsko prebivalstvo za to, da sebe ohrani. Hamas je brutalno napadel 7. oktobra. Skriva se v predorih, medtem ko je svoje prebivalstvo, palestinsko prebivalstvo, prepustil na milost – bolje rečeno nemilost – izraelski strani. Na drugi strani pa zelo jasno vidimo, da izraelske vlade ne zanimajo talci, da ji rešitev talcev ni prioriteta, ampak so talci samo izgovor, da rešujejo večja vprašanja: zasedbo ozemlja in obračun s Palestinci."

(Slovenski veleposlanik pri Organizaciji združenih narodov (OZN) Samuel Žbogar o tem, da niti Hamasa niti Izraela ne zanima kakršna koli umiritev razmer v Gazi; v pogovoru za oddajo Odmevi na TV Slovenija)