»Brez spoštovanja rusko govorečih ljudi, ki živijo v Ukrajini, ni mogoče govoriti o nobenih dolgoročnih sporazumih«

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes v luči ponedeljkovih pogovorov evropskih voditeljev z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom dejal, da mora vsak mirovni sporazum o Ukrajini zagotoviti varnost Rusije, srečanja na najvišji ravni pa morajo biti pripravljena "zelo temeljito". Ob tem je kritiziral stališča evropskih voditeljev.

"Brez spoštovanja varnostnih interesov Rusije, brez popolnega spoštovanja pravic Rusov in rusko govorečih ljudi, ki živijo v Ukrajini, ni mogoče govoriti o nobenih dolgoročnih sporazumih," je Lavrov dejal v pogovoru za rusko televizijo Rossiya 24. Poudaril je, da te pravice zagotavlja tudi ukrajinska ustava.

Ruski zunanji minister je današnjo izjavo podal po ponedeljkovih pogovorih med Trumpom in voditelji Združenega kraljestva, Francije, Nemčije, Italije, Finske, Ukrajine, Evropske komisije in zveze Nato, ki so v Beli hiši razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino v primeru mirovnega dogovora.

Trump je v ponedeljek po pogovorih napovedal tudi začetek priprav na srečanje med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki naj bi mu sledilo še tristransko srečanje voditeljev Ukrajine, Rusije in ZDA.

Lavrov je v tej luči poudaril, da je treba vsako srečanje na najvišji ravni načrtovati "zelo temeljito", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik ZDA je po navedbah portala Politico, ki se sklicuje na visokega ameriškega uradnika, v telefonskem pogovoru Putinu najprej ponudil tristransko srečanje, vendar naj bi ruski predsednik dejal, da to ni potrebno, in da se lahko z Zelenskim sestaneta na štiri oči. Organizacijo in pripravo srečanj naj bi na strani ZDA sicer prevzel posebni odposlanec Steve Witkoff.

Lavrov je poleg tega pohvalil Trumpa in njegovo ekipo, ki si po njegovih besedah "iskreno želi doseči rezultat, ki bo dolgoročen, trajnosten in vzdržen".

Kritičen pa je bil do evropskih voditeljev, katerih stališča so po njegovem nekonstruktivna, saj da so "vztrajali le pri prekinitvi ognja in pri tem, da bodo nato nadaljevali z dobavo orožja Ukrajini".

Še ostrejše kritike na račun Zelenskega in voditeljev evropskih držav so izrazili nekateri drugi ruski politični predstavniki. Nekdanji predsednik države in trenutni namestnik predsednika sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je Zelenskega označil za "klovna iz Kijeva", vodja odbora ruskega senata za zunanjo politiko Konstantin Kosačev pa je dejal, da "niti Kijev niti Bruselj ne moreta več lajati na Rusijo, skrita za hrbtom Amerike".