Trump / »Sorosa in njegovega skrajno levega sina bi morali obtožiti zaradi podpore nasilnim protestom«

Ameriški predsednik Donald Trump je milijarderja, filantropa in vodilnega donatorja ameriških demokratov Georgea Sorosa in njegovega sina Alexandra obtožil podpiranja nasilnih protestov v ZDA. Dokazov za obtožbe ni podal.

George Soros

© IMF / Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo izjavil, da bi morali milijarderja, filantropa in vodilnega donatorja ameriških demokratov Georgea Sorosa in njegovega sina Alexandra obtožiti zaradi podpiranja nasilnih protestov v ZDA. Pri tem v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social dokazov za obtožbe ni podal.

95-letni madžarsko-ameriški poslovnež Soros je zaradi podpore ameriških demokratov in liberalnih politik že dolgo trn v peti Trumpa in njegovih konservativnih podpornikov, pa tudi desničarjev v Evropi.

Njegova neprofitna fundacija Open Society Foundations (OSF) je ena največjih svetovnih donatork na področju človekovih pravic, preglednosti dela vlad, javnega zdravja in izobraževanja, navaja tiskovna agencija Reuters.

Trump, ki v drugem mandatu vodi kampanjo pravnih groženj in tožb proti političnim nasprotnikom in kritikom, novinarskim organizacijam in odvetniškim pisarnam, se je sedaj lotil še Sorosa.

"Bodite previdni, opazujemo vas."



Donald Trump,

predsednik ZDA

"Georgea Sorosa in njegovega čudovitega skrajno levega sina bi morali obtožiti po zakonu RICO zaradi podpore nasilnim protestom in še marsičesa drugega po vsej ZDA," je Trump zapisal na Truth Social. "To vključuje tudi njegove nore prijatelje z zahodne obale. Bodite previdni, opazujemo vas," je dodal.

Zakon RICO o organiziranem kriminalu in koruptivnih organizacijah je zvezni zakon, ki so ga v ZDA sprejeli leta 1970. Njegov glavni namen je boj proti organiziranemu kriminalu z zagotavljanjem ostrejših kazenskih sankcij in možnosti civilnih tožb za dejavnosti, ki jih izvajajo kriminalne organizacije.

OSF je v odzivu na omrežju X grožnje svojemu ustanovitelju in predsedniku obsodila kot nezaslišane. "Naša misija je spodbujanje napredka na področju človekovih pravic in demokratičnih načel v ZDA in po vsem svetu," so zapisali po navedbah bruseljskega portala Politico.

Bivši demokratski predsednik ZDA Joe Biden je sicer tik pred koncem mandata januarja Sorosu podelil medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje v ZDA.