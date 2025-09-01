»Če bi Trumpu to uspelo, bi to predstavljalo zelo resno nevarnost ameriškemu in svetovnemu gospodarstvu«

Prevzem nadzora ameriškega predsednika Donalda Trumpa nad ameriško denarno politiko bi močno ogrozil svetovno gospodarstvo, je v intervjuju za francoski Radio Classique po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde. Popoln prevzem nadzora se ji sicer zdi malo verjeten.

Trump je guvernerju ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeromu Powllu večkrat zagrozil z zamenjavo, če Fed ne zniža obrestnih mer. Te po Powllovih besedah ostajajo visoke prav zaradi Trumpove nepredvidljive trgovinske politike. Obenem skuša Trump odpustiti guvernerko v okviru centralne banke Liso Cook, ki je zoper njegovo odločitev prejšnji teden vložila tožbo.

"Če bi mu to uspelo, menim, da bi to predstavljalo zelo resno nevarnost ameriškemu in svetovnemu gospodarstvu," je dejala Lagarde. "Denarna politika seveda vpliva na ZDA v smislu ohranjanja cenovne stabilnosti in zagotavljanja optimalne zaposlenosti v državi," je dodala.

Brez avtonomije Feda bi bila po njenih besedah ogrožena stabilnost ameriškega gospodarstva, kar bi zaradi njegove velikosti in vplivov povzročilo "zelo zaskrbljujoče učinke po vsem svetu".

Trumpov popoln prevzem nadzora se ji sicer zdi malo verjeten, saj zakonodaja predsedniku onemogoča odstavitev guvernerja Feda. Powllu se mandat izteče maja prihodnje leto.

Lagarde je opozorila tudi na škodo, ki bi jo padec francoske vlade povzročil gospodarstvu območja z evrom. Franciji namreč zaradi nestrinjanj glede proračuna grozi nova politična kriza, potem ko je premier Francois Bayrou prejšnji teden napovedal glasovanje o zaupnici vladi, ki bo 8. septembra.