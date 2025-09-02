»Odločitev Ukrajine, kako bo zagotovila svojo varnost, ne bi smela biti na račun varnosti drugih držav«

Ruski predsednik Vladimir Putin je izpostavil, da Rusija nikoli ni nasprotovala vstopu Ukrajine v EU in da dogovor o rešitvi konflikta ne sme ogroziti varnosti Rusije

Ruski predsednik Vladimir Putin se je ob robu obiska na Kitajskem danes sešel s slovaškim premierjem Robertom Ficom. V pogovorih je izpostavil, da Rusija nikoli ni nasprotovala vstopu Ukrajine v EU in da dogovor o rešitvi konflikta ne sme ogroziti varnosti Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Putin je v pogovorih s predsednikom slovaške vlade dejal, da Rusija ni nikoli nasprotovala morebitnemu članstvu Ukrajine v EU. Ob tem je dejal, da je mogoče doseči soglasje, ki bi zagotovilo tako varnost Rusije kot Ukrajine, poroča tiskovna agencija Reuters.

Ruski predsednik je izjave evropskih voditeljev, da bo Rusija nekega dne napadla Evropo, označil za "histerijo" in "grozljive zgodbe". Po njegovih navedbah se je bila Rusija v primeru Ukrajine leta 2022 prisiljena odzvati na "poskus Zahoda, da bi s pomočjo zveze Nato poskušali zavzeti celotno območje nekdanjih sovjetskih republik".

"Obstajajo možnosti za zagotovitev varnosti Ukrajine v primeru konca konflikta. Zdi se, da obstaja priložnost za dosego soglasja," je povedal Putin.

Dodal je, da noben dogovor o rešitvi konflikta ne sme ogroziti varnosti Rusije: "Seveda je odločitev Ukrajine, kako bo zagotovila svojo varnost. Toda to ne bi smelo biti na račun varnosti drugih držav, zlasti na račun Rusije."

Putin je ob tem pohvalil slovaškega premierja in "neodvisno stališče oz. položaj" Slovaške v mednarodnih odnosih. "Zelo cenimo neodvisno zunanjo politiko, ki jo vodite z vašo ekipo in vlado." Rusija bo prav tako ostala zanesljiv dobavitelj energetskih virov za Slovaško, je še potrdil Putin.

Kar se tiče odnosa s Kijevom, je Fico dejal, da se bo v petek sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim se bo pogovarjal o nedopustnosti napadov na energetske objekte, piše srbska tiskovna agencija Tanjug. Po besedah Putina je Moskva dolgo časa tolerirala napade Ukrajine na energetsko infrastrukturo, nato pa se je začela resno odzivati.

Slovaška je od ruskega plina zelo odvisna, Fico pa je zato že večkrat kritiziral ukrajinske napade na rusko energetsko infrastrukturo. Putin je slovaškemu kolegu namignil, naj prekine dobavo plina Ukrajini, še navaja AFP.

Podobno kot davi s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, se je Putin s slovaškim predsednikom vlade srečal pred sredino vojaško parado v Pekingu, s katero bo Kitajska obeležila obletnico formalne predaje Japonske zavezniškim silam leta 1945 oziroma konec druge svetovne vojne.

Parade se bodo poleg udeležili številni tuji voditelji, med njimi severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Ruski predsednik je pred tem sodeloval tudi na dvodnevnem vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v Tianjinu na severu Kitajske.