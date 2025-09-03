Tri četrtine vprašanih v Sloveniji meni, da bi morala EU bolje ščititi svoje državljane

Večina evropskih državljanov si želi, da bi imela EU dejavnejšo vlogo pri zaščiti državljanov pred mednarodnimi krizami in varnostnimi tveganji, kaže danes objavljena raziskava Eurobarometer. Da bi morala EU bolje ščititi svoje državljane, meni tudi tri četrtine vprašanih v Sloveniji, visok delež pa jih poziva k večji enotnosti unije.

V času geopolitične negotovosti 68 odstotkov Evropejcev meni, da bi EU morala bolje ščititi svoje državljane pred svetovnimi krizami in varnostnimi tveganji, je pokazala najnovejša javnomnenjska raziskava Evropskega parlamenta. V Sloveniji to prepričanje deli kar 75 odstotkov vprašanih.

Velika večina, 90 odstotkov Evropejcev in kar 92 odstotkov vprašanih v Sloveniji poziva k večji enotnosti držav članic pri spoprijemanju s trenutnimi izzivi. Medtem ko več kot tri četrtine oziroma 77 odstotkov državljanov EU meni, da unija potrebuje več sredstev za reševanje trenutnih izzivov, je v Sloveniji tega mnenja 66 odstotkov vprašanih.

Po mnenju Evropejcev bi se morala EU med glavnimi prednostnimi področji osredotočiti na obrambo in varnost (37%) ter na konkurenčnost, gospodarstvo in industrijo (32%).

Da ima njihova država koristi od članstva v EU, meni 73 odstotkov evropskih državljanov in 80 odstotkov vprašanih v Sloveniji. Slednji so kot glavne razloge navedli prispevek EU h gospodarski rasti Slovenije (44%), nove zaposlitvene priložnosti (38%) in tesno sodelovanje med državami članicami (33%).

Vprašani v Sloveniji so na prvo mesto postavili prehransko varnost in kmetijstvo (39%), sledijo konkurenčnost, gospodarstvo in industrija (37%) ter energetska neodvisnost, viri in infrastruktura (32%).

Velika večina oz. 78 odstotkov Evropejcev in kar 84 odstotkov vprašanih v Sloveniji meni, da bi namesto posameznih držav članic več projektov morala financirati EU kot celota.

Spomladanska raziskava Eurobarometer 2025 je potekala med 5. in 29. majem v vseh 27 državah članicah EU. Skupno je bilo opravljenih 26.410 intervjujev. Iz Slovenije je v raziskavi sodelovalo 1013 ljudi.