»Če bo Rusiji dovoljeno vzeti tuje ozemlje, bo to druge države samo opogumilo, da naredijo kaj podobnega«

IZJAVA DNEVA

"Izid vojne med Ukrajino in Rusijo je ključen tudi za Beloruse. Ko bodo Ukrajinci zmagali, bo nastopil tudi odločilen trenutek za Beloruse. V tistem trenutku bo Putin oslabljen. Osredotočati se bo moral na notranje probleme. Njegova pozornost ne bo uperjena v Belorusijo. Morda bomo poskušali izkoristiti to okno priložnosti. Vsekakor se na to pripravljamo. Brez Putinove podpore je Lukašenko izjemno šibak. V beloruski družbi ne uživa podpore, njegova moč je zelo nihajoča. Če bo konflikt v Ukrajini ostal zamrznjen in ne bo prišlo do prekinitve spopadov, bo tudi v Belorusiji obveljal status quo. Zato je pomembno, da evropske demokratične družbe pomagajo Ukrajini zmagati v tej vojni. Mir mora biti dolgoročen in pravičen. Če bo Rusiji dana možnost, da reorganizira svoje sile, bo vnovič napadla."

"Ukrajina pač ni torta, ki jo je možno razrezati na kose, te pa potem vključiti v drugo državo. Spoštovati je treba suverenost in teritorialno integriteto vsake države. Če bo Rusiji dovoljeno vzeti tuje ozemlje, bo to druge države samo opogumilo, da naredijo kaj podobnega. Edino vprašanje bo v tem primeru, kdo bo naslednji."

(Svetlana Tihanovska, voditeljica beloruske opozicije, o tem, kako bi se morala končati vojna v Ukrajini, da bi lahko v beloruski opoziciji rekli, da je zaključek dober; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)