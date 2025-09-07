»Slovenija je uspela postati vidna kot zastopnica miru in neodvisnosti Palestincev v lastni državi«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je nekako vsaj deloma uspela postati vidna kot zastopnica miru in neodvisnosti Palestincev v lastni državi. Glede na to, kako neverjetno lenobno in neodgovorno se EU pozicionira pri tem vprašanju, smo navkljub slovenski državni počasnosti še pravočasno ujeli trenutek. Poti nazaj pa zdaj več ni: država gre lahko naprej le kot zastopnica Palestincev – tu je pridobila moralni kapital, ki si ga morda ni povsem želela. Vendar so prevladali občutki in ne politične kalkulacije."

"Moč emocij je torej Slovenijo katapultirala v prostor zaslug, morale, humanosti. In jo delegirala, da gre naprej, z novimi zahtevami. Nazaj več ne more – torej, znotraj se ni več mogoče vrniti na neumnosti desne zunanje politike. Z drugimi besedami, če desnica zmaga na volitvah, mora civilna družba prevzeti vodilno vlogo pri vseh vprašanjih, ob katerih desnica besni."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da je moč emocij Slovenijo katapultirala v prostor zaslug, morale, humanosti.; v kolumni za Večerovo prilogo V soboto)