»Če prideš v našo državo nezakonito in kršiš naše zakone, te bomo izgnali in nikoli več se ne boš vrnil«

Po številnih grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa je ameriško ministrstvo za domovinsko varnost prožilo operacijo intenzivnega lova na nezakonite priseljence v Chicagu in po celotni zvezni državi Illinois

Po številnih grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa je ameriško ministrstvo za domovinsko varnost v ponedeljek sprožilo operacijo intenzivnega lova na nezakonite priseljence v Chicagu in po celotni zvezni državi Illinois, ki so jo poimenovali "Midway Blitz", poročajo ameriški mediji.

Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA je v ponedeljek na svoji spletni strani objavilo, da je operacija posvečena Katie Abraham, 20-letnici iz enega od severozahodnih predmestij Chicaga, ki je januarja umrla v prometni nesreči, ko jo je povozil nezakoniti priseljenec iz Gvatemale Julio Cucul Bol.

Ministrstvo je sporočilo, da je operacija zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) usmerjena proti osebam, ki so v državi nezakonito in so izvršile kazniva dejanja.

Pričakuje se, da bo več sto uradnikov ministrstva za domovinsko varnost delovalo iz baze zunaj Chicaga, poroča spletni portal USA Today.

"Predsednik Trump in ministrica Kristi Noem pošiljata jasno sporočilo: nobeno mesto ni varno zatočišče za nezakonite priseljence, ki so storili kazniva dejanja. Če prideš v našo državo nezakonito in kršiš naše zakone, te bomo izsledili, aretirali, izgnali in nikoli več se ne boš vrnil."



Tricia McLaughlin,

pomočnica ministrice za domovinsko varnost

Pomočnica ministrice za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je povedala, da bo operacija usmerjena proti najhujšim kriminalcem. Demokratskega guvernerja Illinoisa Jaya Roberta (JB) Pritzkerja in druge lokalne politike je obtožila, da ščitijo in omogočajo prosto gibanje članom tolp, posiljevalcem, ugrabiteljem in preprodajalcem drog, ki ogrožajo življenja.

"Predsednik Trump in ministrica Kristi Noem pošiljata jasno sporočilo: nobeno mesto ni varno zatočišče za nezakonite priseljence, ki so storili kazniva dejanja. Če prideš v našo državo nezakonito in kršiš naše zakone, te bomo izsledili, aretirali, izgnali in nikoli več se ne boš vrnil," je izjavila McLaughlin.

Podobne akcije agentov službe Ice so pred meseci v Los Angelesu sprožile proteste, Trump pa je v odgovor nanje v mesto poslal vojsko. Zagrozil je, da bi podobno lahko storil tudi v Illinoisu oz. Chicagu.

Pritzker in župan Chicaga Brandon Johnson sta odločno zavrnila to idejo in napovedujta upor proti Trumpovi "tiraniji". Nekaj protestnikov se je na ulicah Chicaga zbralo že v ponedeljek, v prihodnjih dneh pa jih pričakujejo še več, poroča USA Today.

AJN9lx-aq_s

9nHmOnhkSsY

pL80lTnegXI