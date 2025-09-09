»Mislim, da smo že čez to mejo, da bi lahko rekli mladim generacijam, naj ne uporabljajo modernih tehnologij«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da smo že čez to mejo, da bi lahko rekli mladim generacijam, naj ne uporabljajo modernih tehnologij oziroma modernih digitalnih rešitev, ker to je njihov vsakdan. Danes obstajajo družbena omrežja, na katerih posamezniki čutijo potrebo, da komunicirajo z vsemi o vsem, da povedo vse. Tu pa je pomembno predvsem ozaveščanje, da vse informacije ostanejo na spletu. Informacija, ki jo v nekem trenutku uporabnik da v digitalni prostor, mu ne bo nujno škodila danes. Lahko pa mu škodi čez deset let in tega se je treba zavedati."

(Predstojnik katedre za informacijsko varnost na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru Blaž Markelj o tem, da se velikokrat prime za glavo, ko vidi, kako lahkotno se uporabljajo digitalna orodja; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)