»Ne bomo tolerirali tega, da se ljudje na naših ulicah počutijo ustrahovane zaradi svojega porekla ali barve kože«

Napadi na policijo med desničarskim shodom

Britanski premier Keir Starmer je danes, dan po protestu, ki ga je organiziral skrajno desni aktivist Tommy Robinson, dejal, da ne bo dopustil, da bi se ljudje na ulicah počutili ustrahovane zaradi svojega porekla ali barve kože. Ob tem je obsodil tudi napade na policijo, ki je zaradi nasilja med shodom doslej aretirala 24 ljudi.

Po besedah Starmerja je Združeno kraljestvo "država, ki je ponosno zgrajena na strpnosti, raznolikosti in spoštovanju", poročata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.

"Ljudje imajo pravico do mirnega protesta. To je temelj vrednot naše države. Vendar pa ne bomo tolerirali napadov na policiste, ki opravljajo svoje delo, ali tega, da se ljudje na naših ulicah počutijo ustrahovane zaradi svojega porekla ali barve kože," je dejal.

"Združeno kraljestvo je država, ponosno zgrajena na strpnosti, raznolikosti in spoštovanju. Naša zastava predstavlja našo raznoliko državo in je nikoli ne bomo predali tistim, ki jo uporabljajo kot simbol nasilja, strahu in razdora," je dodal premier.

"Združeno kraljestvo je država, ponosno zgrajena na strpnosti, raznolikosti in spoštovanju. Naša zastava predstavlja našo raznoliko državo in je nikoli ne bomo predali tistim, ki jo uporabljajo kot simbol nasilja, strahu in razdora."



Keir Starmer,

britanski premier

V središču Londona se je v soboto zvečer na desničarskem shodu zbralo več kot 150.000 udeležencev, številni so imeli v rokah britanske zastave. Hkrati je v bližini potekal protest proti rasizmu, ki se ga je udeležilo 5000 ljudi. Okoli tisoč policistov je ločevalo protestnike.

Robinsonovi privrženci gibanja Unite the Kingdom so vzklikali gesla, kot so Ustavite čolne, Pošljite jih domov, Združite kraljestvo, pa tudi pozive k odstopu Starmerja. Videti je bilo tudi slike v sredo ubitega ameriškega desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Ponekod je prišlo do nemirov in napadov protestnikov na policiste. Vanje so metali steklenice, bakle in druge predmete. Londonska policija je zaradi nasilja do zdaj aretirala 24 ljudi, nadaljnje aretacije pa napovedala za prihodnje dni. V nemirih je bilo sicer poškodovanih 26 policistov, od tega štirje huje.

txpm7oaCJOQ

VL9MBf3KJq8

Y-AtqNKmVj8