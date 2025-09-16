»Mnogi novinarji v Gazi so bili namerno izbrani in ubiti, ker so se zavzemali za razkrivanje grozodejstev«

Posebna poročevalka Združenih narodov za svobodo izražanja Irene Khan je Izrael obtožila namernega ubijanja novinarjev v Gazi

Irene Khan je poudarila, da morajo biti novinarji v skladu z mednarodnim pravom zaščiteni tudi na območjih, kjer se izvajajo bojne operacije

© Flickr

Posebna poročevalka Združenih narodov za svobodo izražanja Irene Khan je v ponedeljek Izrael obtožila namernega ubijanja novinarjev v Gazi, da bi tako prikril grozodejstva, ki jih izvaja. Posebna poročevalka za človekove pravice na palestinskih ozemljih Francesca Albanese pa je zatrdila, da poskuša Izrael mesto Gaza narediti "neprimerno za življenje".

"Mnogi so bili namerno izbrani in ubiti, ker so se zavzemali za razkrivanje grozodejstev," je ob robu zasedanja Sveta ZN za človekove pravice (UNHRC) v Ženevi dejala Khan.

Poudarila je, da morajo biti novinarji v skladu z mednarodnim pravom zaščiteni tudi na območjih, kjer se izvajajo bojne operacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Že pred izraelsko agresijo v Gazi so bili sicer tamkajšnji, zlasti neodvisni in kritični novinarji pod vladavino Hamasa tarča represije, tudi nasilja.

Posebna poročevalka za človekove pravice na palestinskih ozemljih Albanese je medtem v luči izraelske ofenzive v mestu Gaza zatrdila, da si Izrael prizadeva mesto narediti "neprimerno za življenje", navaja tiskovna agencija Reuters.

Obenem je Albanese opozorila, da morajo za svoja dejanja odgovarjati tudi tiste države, ki Izraelu zagotavljajo orožje, saj je to v nasprotju z obveznostmi držav članic ZN. Napovedala je, da bo kmalu objavila podrobno poročilo o tem.

Organizacije Novinarji brez meja je v začetku meseca sporočila, da je izraelska vojska v Gazi dotlej ubila najmanj 210 novinarjev. Še veliko več jih je bilo ranjenih.