Lov na čarovnice / Ameriška vlada za Kirkovo smrt krivi »politično nasilje«

Bela hiša po umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka napoveduje ukrepanje proti odgovornim za »politično nasilje«

Donald Trump in Charlie Kirk

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški podpredsednik JD Vance in svetovalec predsednika ZDA Stephen Miller sta v ponedeljek napovedala ukrepanje proti političnemu nasilju v državi, za katero sta okrivila levo usmerjeno skrajno gibanje, ki naj bi bilo v vzponu. Spregovorila sta v radijski oddaji minuli teden ubitega desničarskega aktivista Charlieja Kirka, ki jo je tokrat vodil Vance.

Vance je v oddajo povabil številne člane vlade Donalda Trumpa, med njimi tudi Millerja, ki vodi prizadevanja za izgon priseljencev z neurejenim statusom iz države. Med drugim je zagotovil, da bo storil vse, da zatre "široko notranjo teroristično mrežo", ki jo je okrivil za Kirkovo smrt, čeprav preiskava še poteka.

"Vso jezo, ki jo čutimo glede organizirane kampanje, ki je vodila v njegov umor, bomo usmerili v izkoreninjenje in razkroj teh terorističnih mrež," je dejal Miller. Oba z Vanceom sta ob tem govorila o obstoju levičarskega skrajnega gibanja, ki naj bi bilo odgovorno za politično nasilje v ZDA.

JD Vance se je zavzel tudi za to, da bi morali odgovarjati vsi, ki izražajo zadovoljstvo ob umoru Kirka. "Opozorite nanje in celo pokličite njihovega delodajalca," je med vodenjem oddaje Charlie Kirk Show dejal Vance. "Ne verjamemo v politično nasilje, verjamemo pa v vljudnost," je dodal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Charlie Kirk, ustanovitelj konservativne politične organizacije Turning Point USA, je bil eden najvidnejših desničarski aktivistov v ZDA, in zaveznik ameriškega predsednika Trumpa. Njegovi govori in stališča so bili sovražno usmerjeni v številne manjšine, brezkompromisno pa je podpiral tudi cerkev in nošenje orožja. Obenem je bil goreč nasprotnik pravice do splava in priseljevanja. Med njegove najbolj sporne izjave sodi tudi ta, da svoji hčeri, tudi če bi bila posiljena, ne bi dovolil prekiniti nosečnosti.

Izjave in nekateri zadnji ukrepi v državi med Trumpovimi kritiki so sprožili zaskrbljenost pred poskusi utišanja nestrinjanja. V zadnjih dneh je bilo sicer več ljudi odpuščenih ali pa začasno umaknjenih z delovnih mest zaradi zapisov na družbenih medijev glede Kirkove smrti, ki naj bi bili neprimerni.

Washington Post je denimo odpustil temnopolto kolumnistko Karen Attiah, ki je napisala, kako se bela Amerika ni sposobna spopasti z orožarskim nasiljem, in navedla Kirkove citate zaničevanja znanih temnopoltih žensk, kot je Michelle Obama. Guverner Teksasa Greg Abbott pa je objavil posnetek aretacije študenta Texas Tech, ker je nasprotoval spominski slovesnosti za Kirkom na kampusu.

Oblasti naj bi že danes vložile obtožnico proti osumljenemu umora, 22-letnemu Tylerju Robinsonu, potem ko je direktor FBI Kash Patel za televizijo Fox v ponedeljek povedal, da so na kraju atentata našli in potrdili sledove njegove DNK.

Kot je pojasnil, so našli Robinsonov DNK na brisači, v katero je bila ovita puška, iz katere je v sredo streljal, in na izvijaču, ki so ga našli na strehi poslopja univerze Utah Valley.

V ponedeljek so v Washingtonu in na prizorišču umora potekale spominske slovesnosti za umorjenim ustanoviteljem konservativne politične organizacije Turning Point USA, ki je Donaldu Trumpu pomagala do volilne zmage leta 2024. Pogrebna slovesnost bo konec tedna v Arizoni.