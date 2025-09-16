»Izraelska vlada bo genocid zanikala, veliko jih bo to zanikalo v ZDA, tudi v Evropi se bodo našli kakšni«

Nekdanji predsednik republike Danilo Türk je poudaril, da je genocid v Gazi dejstvo

Nekdanji predsednik republike Danilo Turk, sicer profesor mednarodnega prava

© Luka Dakskobler

Ugotovitve neodvisne preiskovalne komisije Sveta za človekove pravice ZN, da Izrael nad Palestinci v Gazi izvaja genocid, niso presenečenje, je za STA ocenil nekdanji predsednik republike Danilo Türk. Dejal je, da je genocid v Gazi dejstvo, kot so pred tem ugotavljali že mnogi strokovnjaki, velikih sprememb v enklavi pa ne gre pričakovati.

"Da se v Gazi dogaja genocid, je bilo že zelo veliko povedanega in ta komisija ZN je med zadnjimi, ki so potrdile to dejstvo," je v pogovoru za STA dejal mednarodni pravnik, prvi slovenski veleposlanik pri Združenih narodih in nekdanji pomočnik generalnega sekretarja ZN.

"Genocid v Gazi je dejstvo, genocid nad Palestinci je dejstvo. To so ugotavljali že mnogi strokovnjaki za ta vprašanja, zlasti tudi v samem Izraelu, izraelski državljani in strokovnjaki, ki živijo v ZDA, tako da to poročilo in njegove ugotovitve ne presenečajo," je dodal.

Po njegovih besedah je pomembno, da so pretekla ugotavljanja o genocidu v palestinski enklavi zdaj potrjena z nekim avtoritativnim mnenjem kredibilnega organa ZN: "To je novo in seveda bo to dejstvo vplivalo na prihodnje razumevanje dogajanja okrog Gaze v tem obdobju. Vendar ni treba imeti prevelikih pričakovanj."

"Genocid v Gazi je dejstvo, genocid nad Palestinci je dejstvo. To so ugotavljali že mnogi strokovnjaki za ta vprašanja, zlasti tudi v samem Izraelu, izraelski državljani in strokovnjaki, ki živijo v ZDA, tako da to poročilo in njegove ugotovitve ne presenečajo."



Danilo Türk,

nekdanji predsednik republike

Spomnil je na genocid v Srebrenici, ko so julija 1995 sile bosanskih Srbov ubile več kot 8000 Bošnjakov, in ga primerjal s trenutnim dogajanjem v Gazi.

"Tudi za genocid v našem delu Evrope v Srebrenici se je vedelo in o njem so mnogi govorili. A trajalo je zelo dolgo, da je to bilo naposled sprejeto kot dejstvo, ki ga sprejemajo vsi. Tu imamo podobno situacijo. Izraelska vladna politika bo to seveda zanikala, veliko jih bo to zanikalo v ZDA, tudi v Evropi se bodo našli kakšni. Genocid je vedno hudo kaznivo dejanje, ki je vredno obsodbe, pri čemer se te nabirajo počasi. To je tragedija palestinskega naroda in to je tragedija vseh žrtev genocidov," je dodal Türk.

V Gazi ne pričakuje nobenih sprememb, dokler je v Izraelu na oblasti trenutna vlada. "Ta vlada je genocidna vlada. Dokler se tam ne bo kaj spremenilo, bo ta nadaljevala s svojo politiko. Ni videti, da bi se kaj dosti ozirala na mnenja pravnih strokovnjakov, na mnenja ZN. Oni bodo trdili svoje in bodo v tem pogledu nepopustljivi ter se zanašali na razumevanje ZDA," je dejal.

"Svet za človekove pravice ZN bo zagotovo to poročilo in njegove ugotovitve sprejel, tudi na Generalni skupščini se ga lahko potrdi, če bo ta zadeva na njej predložena. V Varnostnem svetu pa je drugače, tam imajo ZDA veto in bodo verjetno preprečile kakršnokoli odločitev na podlagi tega poročila ali kakšnega drugega poročila, kot to pogosto uporabljajo."



Danilo Türk,

nekdanji predsednik republike

Tričlanska komisija ZN je danes predstavila ugotovitve poročila dogajanja v Gazi. Po navedbah komisije Izrael v palestinski enklavi izvaja štiri od petih genocidnih dejanj iz Konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Gre za ubijanje, povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb, namerno ustvarjanje življenjskih razmer z namenom celotnega ali delnega uničenja palestinskega prebivalstva ter ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju rojstev.

Kot je še pojasnil Türk, lahko ugotovitve komisije štejemo kot stališče ZN. "Svet za človekove pravice ZN bo zagotovo to poročilo in njegove ugotovitve sprejel, tudi na Generalni skupščini se ga lahko potrdi, če bo ta zadeva na njej predložena. V Varnostnem svetu pa je drugače, tam imajo ZDA veto in bodo verjetno preprečile kakršnokoli odločitev na podlagi tega poročila ali kakšnega drugega poročila, kot to pogosto uporabljajo," je ocenil.