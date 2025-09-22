Splošna stavka in demonstracije v podporo Palestincem v Gazi

Po vsej Italiji poteka splošna stavka, ki so jo v znak solidarnosti s Palestinci v Gazi sklicali sindikati. Ti vlado v Rimu pozivajo k prekinitvi vezi z Izraelom.

Shod za Palestino v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Po vsej Italiji danes poteka splošna stavka, ki so jo v znak solidarnosti s Palestinci v Gazi sklicali sindikati. Ti vlado v Rimu pozivajo k prekinitvi vezi z Izraelom. Prizadet je javni promet, pa tudi železnice in javne storitve. V mestih so napovedane demonstracije. Protestu so se pridružili tudi študenti, ki so onemogočili dostop do univerz.

Delavci po vsej Italiji so danes ustavili delo, da bi se udeležili stavke, ki so jo sklicali lokalni sindikati v znak protesta proti razmeram v Gazi. Stavka se je začela opolnoči in bo trajala do drevi do 23. ure.

Sindikat USB je pozval k "takojšnji prekinitvi odnosov s teroristično državo Izrael, kar je konkreten način, kako se Italija lahko in mora odzvati na genocid, ki se dogaja", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Protest vključuje vse sektorje, od javnega do zasebnega potniškega prometa, železnic, pa tudi šole ter javne storitve. V železniškem sektorju so udeležbo napovedali zaposleni več podjetij, med drugim Trenitalia, Italo in Trenord.

V Rimu so zaradi velikih zamud odpovedali nekatere regionalne vlake, železniška postaja Termini pa je v pričakovanju demonstracij zaprta.

Stavko so napovedali tudi v pomorskem prometu, prizadeta so nekatera pristanišča. V Genovi in Livornu so protestniki onemogočili dostop do pristanišča, stavkajoči pa so se zbrali tudi na shodu pred vhodom v tržaško pristanišče.

V številnih mestih so za danes napovedane demonstracije, od Rima, Milana, Bologne do Genove in Neaplja. V Milanu se je na shodu zbralo več sto ljudi, ki so pozivali k prekinitvi ognja v Gazi in izrazili podporo flotilji Global Sumud, ki skuša v Gazo po morju dostaviti več ton humanitarne pomoči.

Ponekod, denimo v Torinu, Firencah, Anconi in Palermu, pa naj bi potekale protestne akcije v obliki sedečih protestov.

Protestom so se pridružila tudi študentska združenja. Študenti so med drugim v Rimu in Torinu blokirali vhode na univerzo, v Bologni pa so po poročanju Rai News prekinili pouk in blokirali vstop v predavalnice.

Predstavniki študentskih organizacij so pozvali vlado, naj ustavi pošiljke orožja Izraelu, šole in univerze pa, naj nemudoma prekinejo sporazume z Izraelom in njegovimi orožarskimi podjetji.

2qp5qQm0y80