"Desni ekstremisti so v tej dekadi zagrešili 94 odstotkov vseh smrtnih žrtev zaradi političnega nasilja"

"Desni ekstremisti so v tej dekadi zagrešili 94 odstotkov vseh smrtnih žrtev zaradi političnega nasilja. Desni razbojnik je torej, v nasprotju s tisto zgodbo iz Biblije, bistveno hujši od levega."

"Cilj te desničarske, vsem dejstvom odvezane histerije je legitimirati rasistični, homofobni, antimuslimanski in antilevičarski sovražni govor, s tem pa poglabljanje kulturnega boja in ustvarjanje kaosa, ki kliče po avtoritarnih voditeljih in represiji. Tako Trumpovi borci za »svobodo govora« že odpuščajo vojake, šolnike in novinarje, ki so izrekli kaj kritičnega na račun Kirka, mediji pa zaradi grožnje zvezne komisije za komunikacije o odvzemu licence ukinjajo Trumpu nepriljubljene oddaje. V Sloveniji pa razni sektini borci za 'svobodo govora' napovedujejo zbiranje podatkov o osebah, ki si drznejo izraziti kaj negativnega o Kirku, da bi te podatke posredovali zunanjemu ministrstvu ZDA zaradi prepovedi vstopa v državo."

(Kolumnist Bogdan Biščak o desnem in levem razbojniku; v kolumni za Dnevnik)

Charlie Kirk, umorjeni konservativni skrajnodesničarski aktivist

© Gage Skidmore / Flickr

