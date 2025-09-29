Prepoved vstopa in zamrznitev premoženja posameznikov, embargo na orožje ter ukrepi na področju trgovine

Sankcije v povezavi z razvojem iranskega jedrskega programa je ponovno uvedla tudi EU

Potem ko so v nedeljo začele znova veljati sankcije Združenih narodov proti Iranu, je danes sankcije v povezavi z razvojem iranskega jedrskega programa ponovno uvedla tudi EU. Te med drugim vključujejo prepoved vstopa in zamrznitev premoženja posameznikov, pa tudi embargo na orožje ter ukrepe na področjih trgovine in transporta.

Ponovno uvedeni ukrepi EU vključujejo tako tiste, ki jih je od leta 2006 sprejel Varnostni svet ZN in so bile avtomatično prenesene v pravo EU, kot tudi tiste, ki jih je EU sprejela sama.

Vključujejo prepoved vstopa posameznikom v EU, zamrznitev premoženja posameznikov in pravnih oseb v EU ter prepoved zagotavljanja finančnih ali ekonomskih sredstev tistim, ki so na seznamu sankcioniranih.

EU v skladu s sankcijami ZN ponovno uvaja tudi embargo na orožje s prepovedjo prodaje ali prenosa orožja v Iran ter prepoved uvoza, izvoza ali transporta delov in tehnologij, povezanih z jedrskim in balističnim programom.

Sankcije pa vključujejo še prepoved uvoza, kupovanja in transporta surove nafte, zemeljskega plina, petrokemičnih in naftnih proizvodov ter s tem povezanih storitev. Znova sta prepovedana tudi prodaja in zagotavljanje ključne opreme, ki se uporablja v energetskem sektorju, ter zlata, drugih žlahtnih kovin in diamantov.

Unija poleg tega ponovno uvaja zamrznitev premoženja iranske centralne banke in večjih komercialnih bank. V transportnem sektorju ponovno uvaja prepoved dostopa za iranske tovorne polete do letališč v EU in zagotavljanje storitev iranskim tovornim letalom in ladjam, ki prevažajo prepovedane surovine ali blago.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je že v nedeljo po ponovni uvedbi sankcij ZN napovedala, da bo EU nemudoma ponovno uvedla vse odpravljene sankcije ZN in EU v zvezi z iranskim jedrskim programom. Ob tem je poudarila, da obnovitev sankcij ne sme pomeniti konca diplomacije z islamsko republiko o njenem jedrskem programu.

Sankcije proti Teheranu so ponovno začele veljati, potem ko je VS ZN v petek zavrnil predlog resolucije o odlogu njihove ponovne uvedbe. Pred tem so več mesecev poskušali ponovno zagnati pogajanja med Iranom, ZDA, Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, a neuspešno.

Sankcije proti Iranu zaradi jedrskega programa so bile odpravljene po sporazumu JCPOA leta 2015, vendar z možnostjo, da se avtomatično vrnejo, če Iran ne bo spoštoval določil. Sporazum je praktično propadel leta 2018, ko je predsednik ZDA Donald Trump svojo državo enostransko umaknil iz njega in ponovno začel uvajati sankcije.