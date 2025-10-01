»Trumpova administracija očitno računa, da ji bo konflikt večjih razsežnosti pomagal pri prestrukturiranju družbe«

IZJAVA DNEVA

"Veliki antagonizmi družbenega prehoda ponovno sprožajo spopad med oblastnimi fanatizmi in neizprosno ostrino podtalja. Morebitna usmrtitev atentatorja Tylerja Robinsona in uvrstitev gibanj antifašističnega spektra med terorizme v ZDA ne bosta prestrašili in uničili levih gibanj, temveč jih bosta – nasprotno – prebudili, zgostili, postrojili in konsolidirali. To je glede na zgodovino družbenih bojev v 20. stoletju jasno tudi Trumpovi administraciji, ki očitno računa, da ji bo konflikt večjih razsežnosti pomagal pri prestrukturiranju družbe na previsu v digitalnost in jo vsaj začasno utrdil na oblasti."

"A pravi družbeni orkan ne počiva na piedestalu oblasti, temveč brbota v podtalju. Z atentatom na pomembni center trumpističnega gibanja je postalo jasno, da bodo generacije prvega desetletja 21. stoletja, ki jih je poškodovalo in izoblikovalo zaprtje družb v času kovida ter so tudi danes ob vstopu v odraslost podvržene osupljivi ignoranci in aroganci uveljavljenih generacij, brezkompromisno terjale družbeni prostor."

(Zgodovinarka Mateja Ratej o tem, da represija oblasti nikoli ne zatre, ampak le okrepi upor podtalnih gibanj; v kolumni za Delo)