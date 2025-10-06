6. 10. 2025 | Politika
IZJAVA TEDNA
»Govora je o orožarskem holdingu. Zakaj orožarskem? So sateliti, ki jih pošiljamo v vesolje, orožje? Je hrana, ki jo jedo vojaki, orožje? Ja, če ti kdo konzervo vrže v glavo, potem je lahko tudi orožje.«
— Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk v oddaji 24ur Zvečer o obrambnem (oziroma orožarskem) holdingu Dovos
