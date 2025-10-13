FOTOGALERIJA / Prižig svečk za otroke pobite v Gazi Festival miru v Ljubljani STA

Ob polnoči je potekala še akcija na Prešernovem trgu: 15 minut molka in svečke za ubite palestinske otroke

© Janez Zalaznik

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je v soboto v organizaciji Mirovnega inštituta potekal Festival miru, ki je z raznolikim programom mimoidoče ozaveščal o "nujnosti iskanja alternativnih poti do miru". Hkrati je na pobudo umetniške iniciative Float 2 Gaza in umetniškega kolektiva Hupa Brajdič potekalo branje imen otrok, ubitih v vojni v Gazi. Vsak bralec ali bralka je prebral delež imen.

Akcija je del svetovnega gibanja Global Art Mobilization, ki kulturne delavke in delavce spodbuja k akcijam v znak solidarnosti s Palestinci in Palestinkami. Branje je potekalo tudi v drugih slovenskih krajih.

Več v fotogaleriji Janeza Zalaznika spodaj.