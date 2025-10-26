»Romska skupnost mora storiti vse, da se kazniva dejanja posameznih Romov takoj ustavi« Oglasila sta se tudi predsednik Sveta romske skupnosti in predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije STA

26. 10. 2025

Predsednik Sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc

© Metej Leskovšek

Celotna romska skupnost, tako kot vsak pripadnik romske skupnosti jugovzhodne Slovenije, morajo storiti vse, da se kazniva dejanja posameznih Romov takoj ustavi, je v sporočilu novomeškemu županu Gregorju Macedoniju zapisal predsednik Sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc.

Horvat Muc je v imenu sveta romske skupnosti in v osebnem imenu izrazil iskreno sožalje družini in svojcem preminulega ter obsodil "vsakršna nasilna dejanja in grobo kršenje varnosti in ogrožanje življenja slehernega državljana".

Celotna romska skupnost in vsak posameznik znotraj romske skupnosti na območju jugovzhodne Slovenije se morajo po njegovem prepričanju zavedati, da je treba storiti vse, da se kriminalna dejanja posameznih Romov takoj ustavi.

"Mir, sožitje in varnost so jamstvo za spoštovanje vseh in vsakogar," je še zapisal Horvat Muc.

Predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš je v pisnem odzivu družini in vsem bližnjim pokojnega izrekel sožalje. Forum romskih svetnikov Slovenije najostreje in brez zadržkov obsoja to zavržno dejanje nasilja. "Za takšna dejanja ni in ne sme biti opravičila, ne glede na to, kdo je storilec. Nasilje nima narodnosti in nima mesta v naši družbi," je zapisal.

Ob tem je v imenu foruma pozval policijo in vse pristojne organe, da ta konkreten primer obravnavajo z vso resnostjo, profesionalnostjo ter v skladu z zakonodajo. Pričakujejo hitro in učinkovito ukrepanje zoper storilca. "Hkrati ta dogodek ponovno izpostavlja širšo problematiko, zato pozivamo policijo, da okrepi svojo prisotnost in ukrepanje ter zagotovi varnost za vse prebivalce, tako v lokalni skupnosti kot širše. Varnost mora biti temeljna pravica vsakogar, je še zapisal Rudaš.

Pred lokalom v Rozmanovi ulici v Novem mestu so v soboto okoli 2.30 napadli 48-letnega moškega, ki je prišel po sina. Ta naj bi ga poklical, ker naj bi mu grozila skupina Romov. Po prvih informacijah naj bi moškega pred lokalom pretepla skupina Romov, a je policija za zdaj v zvezi z dogodkom prijela enega osumljenca, starega 20 let. Šlo naj bi za povratnika. Neuradno naj bi bil edini, ki je napadel moškega, čeprav policija preiskuje tudi možnost, da je bil v napad vpleten še kdo. Moški je zaradi poškodb umrl v bolnišnici.

Predsednik vlade Robert Golob je po smrti Novomeščana sklical sestanek vseh pristojnih ministrov in drugih predstavnikov države, ki se je začel pred nekaj minutami. Po sestanku se bodo odpravili v Novo mesto. Sestal se bo tudi sekretariat sveta za nacionalno varnost. Nasilje so poleg ministrov obsodili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in nekatere politične stranke.