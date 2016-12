Izšle so druge Izjave desetletja

Leksikon bistroumnosti in »bistroumnosti«

Izjave tedna v Mladini, ki so samostojna rubrika od leta 1995, so najkrajša mogoča oblika novice. Lahko predstavijo poglede, ki si ne zaslužijo daljšega zapisa, lahko pa dodatno ovekovečijo že tako nepozabne umotvore. Biti uvrščen v izjave tedna je svojevrstna čast. Biti izbran, da bo tvojo izjavo slikovno podkrepil Tomaž Lavrič, pa v nekaterih krogih velja za vstop v nesmrtnost.

Ta nesmrtnost je še bolj zabetonirana v knjigi ali bolje rečeno zborniku ali celo antologiji Izjave desetletja, nekakšnem leksikonu slovenske politične, uradniške in estradniške misli, ki bo po prvi knjigi, Izjavah desetletja 1995–2005, z decembrskim izidom zajel že drugo desetletje, 2006–2016. »O vsebini ne bom zgubljal besed, saj izjave same najbolje govorijo o sebi in svojih tvorcih. Pri Mladini jih le iz tedna v teden vestno zapisujemo,« pravi Tomaž Lavrič. »Na našo srečo se prav redko zgodi, da več kot kak dan nihče nič izjemno bistroumnega ne blekne, sicer pa potoček ljudske modrosti živo žubori brez prestanka in treba je le zajeti iz tega nepresahljivega vira.« Vsem, ki se jim je uspelo uvrstiti v Izjave tedna, se ni uspelo prebiti v knjigo, se pa pogostost nastopanja v Izjavah tedna kaže tudi v uvrstitvi v Izjave desetletja. Z 32 izjavami je rekorder Janez Janša, ki bi nad Tomaža Lavriča najraje poslal državnega tožilca, sledi pa mu predsednik Borut Pahor, ki je Lavriču že podelil državno odlikovanje.

