Resnična zgodba o rasno mešanem paru, ki je spremenil zgodovino ZDA

V Kinodvoru Ljubljana bo od 31. decembra dalje na ogled film Loving v režiji Jeffa Nicholsa, predstavnika mlade generacije ameriškega neodvisnega filma. Zgodba o rasno mešanem paru, ki je sredi minulega stoletja s tihim bojem za pravico nehote spremenil zgodovino ZDA, je posneta po resničnih dogodkih.

Richard in Mildred Loving sta običajen par iz Virginije. Leta 1958 sta se poročila in po njeni zanositvi začela graditi hišo. Dejstvo, da je on belec, ona pa Afroameričanka, pomeni težavo za tamkajšnje oblasti, ki Mildred zaradi kršenja zakonodaje postavijo za rešetke. Zakonca sta se prisiljena preseliti v Washington, kjer pa se v urbanem okolju ne počutita dobro, zato iščeta način, kako bi se vrnila v domače okolje. Na pobudo neizkušenega odvetnika Bernieja Cohena sprožita sodni postopek proti zvezni državi Virginiji. Ko njun primer doseže vrhovno sodišče, postaja vse bolj jasno, da ne gre več samo za vprašanje njunega bivališča, temveč za pravice vseh rasno mešanih parov v ZDA.

Film je nastal po resničnem dogodku - sodnem primeru Loving proti Virginiji, ki je v ZDA postavil nov civilizacijski mejnik. Mildred in Richard Loving sta bila v Virginiji obsojena na leto dni zapora, ker sta kršila prepoved medrasne zakonske zveze. Ko sta svoj primer pripeljala pred sodišče, je vrhovno sodišče soglasno odločilo, da je zakon, ki prepoveduje medrasne zakonske zveze, neustaven. S to odločitvijo sodišča so bile ukinjene vse na rasi utemeljene pravne omejitve sklepanja zakonskih zvez v ZDA.

"Ni dvoma, da bi že sodni primer sam po sebi lahko napolnil ves film. A želel sem posneti ljubezensko zgodbo in nisem hotel, da bi jo sodni primer preglasil. Dotaknila se me je prav ljubezen med dvema človekoma. Šele iz nje zraste drugi pomemben del zgodbe – odločitev vrhovnega sodišča. Menim, da je dragocen vsak trenutek, ki nas opozori na eleganco in preprosto lepoto ljubezni. Ko govorimo o enakosti in medrasnem zakonu, se ljudje zelo hitro skrijejo za svoja politična stališča, v ospredje stopi njihova ideologija, zatečejo se k posplošenim utemeljitvam, kar v resnici nima nobene zveze z vsakodnevno resničnostjo obravnavane tematike. Zakonca Loving sta resnična. Vsak dan vstaneta za zajtrk, vsak večer ležeta k počitku in poskušata ohraniti zvezo. Ko ju vidite, ni več o čem razpravljati. Kako bi sploh lahko oporekali temu razmerju? Lovingova nista bila niti nista želela postati mučenika. Nista bila in nista želela postati simbol. Bila sta le človeka, ki sta se ljubila in sta hotela biti drug z drugim in s svojo družino," je o filmu zapisal Nichols.

Jeff Nichols je leta leta 2001 na Umetnostni akademiji Severne Karoline diplomiral iz filma. Najprej je snemal kratke filme, leta 2007 pa je posnel neodvisni celovečerni prvenec Nasilne zgodbe, ki je prejel številne nagrade in priznanja kritikov. Za svoj drugi celovečerec Zaklonišče ( 2011), poetičen in alegoričen film o malem človeku v dobi ekonomskih in ekoloških katastrof, je prejel nagrado vodomec na fetivalu Liffe. Njegov tretji celovečerec Mud (2012) je zgodba o moškem na begu pred roko zakona, prikazana s perspektive najstniškega fantiča, ki se ubežniku odloči pomagati. S četrtim celovečercem Midnight Special (2016), ki je bil prikazan v tekmovalnem programu berlinskega filmskega festivala, se je Nichols prvič preizkusil v znanstvenofantastičnem žanru. Film Loving je svetovno premiero doživel v tekmovalnem programu festivala v Cannesu.

91hX34_RZRU