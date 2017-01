Britanski zunanji minister Boris Johnson s primerom iz Slovenije zagovarja brexit

Časnik The Independent na podlagi Johnsonove kolumne navaja, da britanska vlada zdaj preučuje, kako bi nesreča Slovenca lahko vplivala na Veliko Britanijo

Boris Johnson, britanski zunanji minister in velik zagovornik brexita

© Andrew Parsons / i-Images / Flickr

Izstop Velike Britanije iz EU oziroma brexit bo v letošnjem letu ena od glavnih tem na Otoku in tudi preostalih 27 članicah EU. Predsednica britanske vlade Theresa May je napovedala, da bo kmalu predstavila stališče, ki ga bo njena vlada zastopala pri pogajanjih z Brusljem o brexitu. Sprožitev 50. člena evropske pogodbe, ki je pravna podlaga za izstop države članice iz EU, je napovedala pred koncem marca. V tem mesecu bo vrhovno sodišče odločilo, ali predsednica vlade lahko sproži člen 50 ne da bi se o tem posvetovala s parlamentom.

Če bo 11 vrhovnih sodnikov potrdilo sodbo višjega sodišča, bo vlada Theresa May morala zakonodajo za sprožitev postopka izstopa Velike Britanije iz EU spraviti skozi oba domova britanskega parlamenta. V tem primeru novinarji Guardiana pričakujejo veliko drame v Westminstrski palači.

Tudi v Bruslju in prestolnicah članic EU glede brexita ne bodo sedeli križem rok. Voditelji preostalih 27 držav članic morajo odločiti, kakšen dogovor bodo ponudili Britancem. Pričakovati je, da bodo od Britancev zahtevali ohranitev načela prostega pretoka delavcev, če bodo ti hoteli ohraniti druge koristi od skupnega evropskega trga, kot so prost pretok blaga, kapitala in storitev.

Test, kakšne pogoje Britanci lahko pričakujejo od preostalih članic EU, bodo volitve. Nizozemci bodo odšli na volitve 15. marca in kakor zdaj kaže, bo zmagala skrajna desničarska stranka Geerta Wildersa ali pa pristala v koalicijski vladi. Podobno kaže Marine Le Pen, predsednici skrajne desničarske stranke Nacionalna fronta na francoskih predsedniških volitvah, ki bodo 23. aprila, morebitni drugi krog pa 27. maja. Zelo malo pogajanj o brexitu je pričakovati pred nemškimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo v jeseni.

Boris Johnson je po šestih mesecih, kar je prvič odkar je britanski zunanji minister, napisal kolumno za časopis The Daily Telegraph. V njej je, še preden je postal zunanji minister, sporočal svoja stališča o različnih zadevah. V tokratni kolumni je kot argument, da je izstop Velike Britanije iz EU prava odločitev, uporabil primer iz Slovenije.

Kot primer nedemokratičnega odločanja v EU, ki se mu bodo Britanci z izstopom izognili, je navedel odločitev sodišča EU, na podlagi katere je treba zavarovati tudi mini štirikolesnike, ki »jih starši kupijo otrokom za božično darilo, dejansko pa jih želijo preskusiti sami«.

Na sodišče EU se je obrnilo slovensko vrhovno sodišče z vprašanjem, ali premik vozila v obveznem zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi vozil v skladu z evropsko direktivo vključuje tudi premik traktorja na dvorišču. Vrhovni sodniki so razsojali o tožbi, ki jo je proti Zavarovalnici Triglav vložil oškodovanec Damijan Vnuk. Ta mu ni hotela izplačati odškodnine, ker je padel z lestve, ko se je vanjo zaletel voznik traktorja, ki je na dvorišču kmetije vozil vzvratno.

Johnson izpostavlja, da je evropsko sodišče odločilo, da pojem »uporaba vozil zajema vsakršno uporabo vozila, ki je skladna z običajno funkcijo tega vozila. To po njegovem razumevanju pomeni, da bi Britanci morali na podlagi evropske zakonodaje zavarovati vsa vozila vključno z njegovim starim mini štirikolesnikom. »Kaj ima to, da se vozim po vrtu s premajhnim štirikolesnikom, skupnega s tako imenovanim skupnim trgom? Popolnoma nič,« piše Johnson. Zaradi tega je novica, da bo tega nedemokratičnega oblikovanja zakonodaje kmalu konec, dobra. Leto 2016 je bilo po njegovih besedah krasno leto, ko so se Britanci odločili za svobodo.

Britanski dnevnik The Independent na podlagi Johnsonove kolumne navaja, da britanska vlada zdaj preučuje, kako bi nesreča Slovenca lahko vplivala na Veliko Britanijo.

Obvezno zavarovanje vozil na cestah je bilo uvedeno zato, da bi žrtvam težkih nesreč zagotovili nadomestilo za izgubljene plače, specialistično zdravljenje in poškodbe, pa tudi, da bi preprečili bankrot posameznikov zaradi zahtev za izplačilo velikih odškodnin.

Analiza primera Damijana Vnuka, ki so jo naredili v odvetniški pisarni Weightmans, in jo očitno med drugimi preučuje britanska vlada, kaže, da je »neizogibno«, da bo sodba sodišča EU povzročila razširitev zavarovanja odgovornosti na območja v zasebni lasti.

Sproži lahko vrsto vprašanj, kako razlagati »normalno delovanje« vozila in tudi, kaj zajema definicija »vozila«. Predvidoma bo treba zavarovati več vozil, ki jih do zdaj ni bilo treba zavarovati, kot so viličarji, dvokolesniki segway, invalidski vozički, kosilnice, na katerih je mogoče sedeti, in drugo, pišejo pravniki v hiši Weightmans.