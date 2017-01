Vlada kupila vodni top

Zame in zate

Vodni top je policija uporabila le enkrat, v času vseslovenskih ljudskih vstaj, ko je bil na čelu vlade Janez Janša, notranje ministrstvo pa je vodil Vinko Gorenak. Ljubljana, 30. november 2012.

© Tone Stojko

Vozilo z vodnim topom bo policija dobila od podjetja Rosenbauer iz Gornje Radgone. Zanj bomo plačali 1,16 milijona evrov, nam je danes odgovorila Irena Likar, predstavnica za odnose z javnostmi na ministrstvu za notranje zadeve.

Razpis za specialno vozilo z vodnim topom je ministrstvo objavilo avgusta. Kot je v Mladini takrat pisal Peter Petrovčič, so predstavniki policije pojasnili, da si novo vozilo želijo, ker je obstoječe dotrajano, njegovo vzdrževanje »neracionalno in oteženo«, njegova nadgradnja »s sodobnimi videonadzornimi sistemi ter drugo tehniko, ki omogoča bolj učinkovito in varno delovanje, pa omejena in draga«. Zato so naročili nov visokotehnološki šestkolesnik, ki bo imel na strehi nameščene tri elektronsko vodene vodne topove z dometom najmanj 60 metrov in možnostjo brizganja vode, vode, pomešane z barvilom, in vode, pomešane s solzivcem.

Rok za oddajo ponudb je bil 21. september, oddal pa jo je še ljubljanski Autocommerce. Šlo je za »zelo kompleksno naročilo«, trdijo na ministrstvu, ki ga vodi Vesna Györkös Žnidar. Zato naj bi bile analize ponudb zahtevnejše in to predvsem v delu preveritve izpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije.

Kot je avgusta pisal Petrovčič, se vodni top uporablja izključno za nadzor in razganjanje množic, njegova humanejša alternativa pa je zgolj njegova neuporaba. Vodni top se sicer uporablja kot svarilo protestnikom, tudi ko je parkiran v garaži. V primeru uporabe pa lahko povzroči lažje in težje telesne poškodbe, nemalo pa je tudi smrtnih primerov protestnikov, ki so umrli neposredno ali posredno za posledicami obstreljevanja z vodnim topom.

